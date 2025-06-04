Украинский дрон Chief-1 будет уничтожать вражеские FPV: характеристики комплекса
Украинские военные получат на вооружение беспилотный авиационный комплекс отечественного производства Chief-1, поскольку министерство обороны кодифицировало и допустило его к эксплуатации в ВСУ.
Об этом пишет оборонное ведомство со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Минобороны разрешило использовать в армии Chief-1
БпЛА Chief-1 предназначен для уничтожения вражеских самолетов и живой силы противника. Он оснащен специальным модулем, который стреляет патронами со шротом.
Chief-1 имеет легкую, но прочную конструкцию, мощные двигатели и хорошо маневрирует в воздухе. Это делает его эффективным в воздушных боях.
Беспилотник оснащен системой, которая автоматически распознает цели и выбирает лучшую дистанцию для стрельбы. Chief-1 может вести огонь как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Благодаря этому дрону украинские военные могут уничтожать вражеские беспилотники типа FPV, бомберы, а также некоторые виды разведчиков и корректировщиков.