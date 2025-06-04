Український дрон Chief-1 знищуватиме ворожі FPV: характеристики комплексу

Українські військові отримають на озброєння безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва Chief-1, оскільки Міністерство оборони кодифікувало й допустило його до експлуатації в ЗСУ.

Про це пише оборонне відомство з посиланням на Головне управління забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Міноборони дозволило використовувати в армії Chief-1

БпЛА Chief-1 призначений для знищення ворожих літаків і живої сили противника. Він оснащений спеціальним модулем, який стріляє патронами зі шротом.

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Chief-1 має легку, але міцну конструкцію, потужні двигуни та добре маневрує в повітрі. Це робить його ефективним у повітряних боях.

Безпілотник оснащений системою, яка автоматично розпізнає цілі та обирає найкращу дистанцію для стрільби. Chief-1 може вести вогонь як у ручному, так і в автоматичному режимі.

Завдяки цьому дрону українські військові можуть знищувати ворожі безпілотники типу FPV, бомбардувальники, а також деякі види розвідників і коригувальників.

Джерело : Міноборони

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