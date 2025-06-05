Могут ли люди с инвалидностью получать сразу 2 пенсии и при каких условиях

Согласно законодательству Украины, в большинстве случаев человек имеет право на получение одной пенсии. В частности: по возрасту, по инвалидности или в случае потери кормильца. Однако есть случаи, когда человек может получать сразу две пенсии.

Что известно о пенсиях по инвалидности в июне 2025 года и можно ли получать сразу несколько пенсий — читайте в материале Фактов ICTV.

Могут ли люди с инвалидностью получать сразу 2 пенсии

Согласно статье 10 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, человек, имеющий право на несколько видов пенсий (по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца), может самостоятельно выбрать только один из них. Обычно решение принимается в пользу того вида пенсии, который имеет более высокий размер.

Сейчас смотрят

В Украине люди с инвалидностью с детства могут получать государственную социальную помощь по состоянию здоровья (в органах соцзащиты), а также пенсию по потере кормильца (в Пенсионном фонде Украины). В таком случае выплаты начисляются независимо от возраста, даже если человек уже взрослый.

То есть, если человек с инвалидностью с детства является недееспособным и теряет родственника, который отвечал за его уход (родители, муж, жена), тогда он имеет право получать сразу две пенсии.

Пенсионный фонд Украины отмечает, что пенсионное обеспечение в случае потери кормильца предоставляется нетрудоспособным членам семьи умершего, в частности лицам с инвалидностью с детства, которые находились на его содердании. Такую пенсию назначают при условии, что на момент смерти умерший имел страховой стаж от 1 до 15 лет.

В то же время, согласно части 1 статьи 36 З акона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсию могут назначить независимо от продолжительности страхового стажа.

Итак, согласно закону, получать одновременно две пенсии могут люди, которые относятся:

к лицам с инвалидностью, которые осуществляют уход за другими людьми с инвалидностью, в частности, за ребенком, взрослым с инвалидностью с детства I группы или одиноким лицом с инвалидностью;

к людям с инвалидностью, которые остались без кормильца, например, вдовы погибших военнослужащих;

к людям с инвалидностью, которые достигли пенсионного возраста и имеют необходимое количество страхового стажа.

Какими будут пенсии по инвалидности с июня 2025 года

В Украине люди с инвалидностью могут получать пенсию, денежную помощь от государства (если нет стажа), а также льготы. Кроме этого может предоставляться материальная помощь от органов социальной защиты, например, бесплатная коляска.

Среди других видов денежной помощи по инвалидности может предоставляться доплата на уход.

Такой вид помощи назначается одинокому человеку, которому исполнилось 80 лет, или если врачебной комиссией признано, что человек с инвалидностью нуждается в постоянном постороннем уходе. Надбавка к пенсии в таком случае составит 944 грн, то есть 40% от прожиточного минимума.

Будет ли перерасчет пенсий для лиц с инвалидностью в июне 2025 года

В Украине сумма пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности и наличия страхового стажа.

Перерасчет пенсий в июне не предусмотрен. Ведь в марте 2025 года уже была проведена индексация пенсий на 11,5%.

Размер разных видов пенсий определяется с учетом ряда нюансов. В частности, пенсия по инвалидности II группы устанавливается в размере 90% от суммы пенсии по возрасту. При этом, при расчете пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью учитывается дополнительный страховой стаж — это период от даты установления инвалидности до момента достижения 60-летнего возраста.

Размер выплат для людей с инвалидностью составляет:

2360 грн (100%) — І группа инвалидности с детства;

1888,80 грн (80%) — II группа инвалидности;

1416,60 грн (60%) — III группа инвалидности;

1652,70 грн (70%) — на детей с инвалидностью.

Совмещать можно следующие выплаты:

пенсия по инвалидности — выплаты, которые получают люди с инвалидностью в соответствии с группой;

пенсия в связи с потерей кормильца — предоставляется отдельно, если человек официально подтвердил статус иждивенца;

надбавка за уход — доплата для людей, которые ухаживают за другим человеком с инвалидностью.

Обратите внимание! Такие выплаты не начисляются автоматически. Для назначения пенсии по инвалидности в июне необходимо обратиться в орган социальной защиты или в Пенсионный фонд Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.