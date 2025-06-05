Чи можуть люди з інвалідністю отримувати одразу 2 пенсії та за яких умов

Згідно з законодавством України, у більшості випадків людина має право на отримання однієї пенсії. Зокрема: за віком, по інвалідності або у разі втрати годувальника. Проте є випадки, коли людина може отримувати одразу дві пенсії.

Що відомо про пенсії по інвалідності у червні 2025 року та чи можна отримувати одразу декілька пенсій — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можуть люди з інвалідністю отримувати одразу 2 пенсії

Згідно зі статтею 10 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, людина, яка має право на кілька видів пенсій (за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника), може самостійно обрати лише один із них. Зазвичай рішення ухвалюється на користь того виду пенсії, який має вищий розмір.

Зараз дивляться

В Україні люди з інвалідністю з дитинства можуть отримувати державну соціальну допомогу через стан здоров’я (в органах соцзахисту), а також пенсію по втраті годувальника (у Пенсійному фонді України). У такому разі виплати нараховуються незалежно від віку, навіть, якщо людина вже доросла.

Тобто, якщо людина з інвалідністю з дитинства є недієздатною й втрачає родича, який відповідав за її догляд (батьки, чоловік, дружина), тоді вона має право отримувати одразу дві пенсії.

Пенсійний фонд України зазначає, що пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника надається непрацездатним членам родини померлого, зокрема особам з інвалідністю з дитинства, які перебували на його утриманні. Таку пенсію призначають за умови, що на момент смерті померлий мав страховий стаж від 1 до 15 років.

Водночас відповідно до частини 1 статті 36 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсію можуть призначити незалежно від тривалості страхового стажу.

Отже, згідно із законом, отримувати одночасно дві пенсії можуть люди, які відносяться до:

осіб з інвалідністю, які здійснюють догляд за іншими людьми з інвалідністю, зокрема, за дитиною, дорослим з інвалідністю з дитинства I групи або самотньою особою з інвалідністю;

людей з інвалідністю, які залишилися без годувальника, наприклад, вдів військовослужбовців, що загинули;

осіб з інвалідністю, які досягли пенсійного віку та мають необхідну кількість страхового стажу.

Якими будуть пенсії по інвалідності з червня 2025 року

В Україні люди з інвалідністю можуть отримувати пенсію, грошову допомогу від держави (якщо немає стажу), а також пільги. Окрім цього може надаватися матеріальна допомога від органів соціального захисту, наприклад, безкоштовний візок.

Серед інших видів грошової допомоги по інвалідності може надаватися доплата на догляд.

Такий вид допомоги призначається самотній людині, якій виповнилося 80 років, або якщо лікарською комісією визнано, що людина з інвалідністю потребує постійного стороннього догляду. Надбавка до пенсії у такому випадку становитиме 944 грн, тобто 40% від прожиткового мінімуму.

Чи буде перерахунок пенсій для осіб з інвалідністю у червні 2025

В Україні сума пенсії по інвалідності залежить від групи інвалідності та наявності страхового стажу.

Перерахунок пенсій у червні не передбачений. Адже у березні 2025 року вже було проведено індексацію пенсій на 11,5%.

Розмір різних видів пенсій визначається з урахуванням низки нюансів. Зокрема, пенсія по інвалідності II групи встановлюється у розмірі 90% від суми пенсії за віком. При цьому, при розрахунку пенсії за віком для осіб з інвалідністю враховується додатковий страховий стаж — це період від дати встановлення інвалідності до моменту досягнення 60-річного віку.

Зокрема, розмір виплат для людей з інвалідністю становить:

2360 грн (100%) — І група інвалідності з дитинства;

1888,80 грн (80%) — ІІ група інвалідності;

1416,60 грн (60%) — ІІІ група інвалідності;

1652,70 грн (70%) — на дітей з інвалідністю.

Поєднувати можна наступні виплати:

пенсія за інвалідністю — виплати, які отримують люди з інвалідністю відповідно до групи;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника — надається окремо, якщо людина офіційно підтвердила статус утриманця;

надбавка за догляд — доплата для людей, які доглядають за іншою людиною з інвалідністю.

Зверніть увагу! Такі виплати не нараховуються автоматично. Для призначення пенсії по інвалідності у червні необхідно звернутися до органу соціального захисту або до Пенсійного фонду України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.