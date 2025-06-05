К коалиции РЭБ присоединились еще пять стран — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о расширении состава Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая была создана в рамках международного формата Рамштайн.

Коалиция РЭБ расширяется

Новыми участниками инициативы стали Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония — они официально подписали приложение к Письму о намерениях по участию в коалиции.

РЭБ-коалиция была основана в апреле этого года по инициативе Украины, Германии и еще восьми стран-партнеров.

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Германия, как страна-лидер, уже внедрила финансовый механизм для закупок в сфере РЭБ — речь идет об оборудовании и услугах, которые будут передаваться Вооруженным силам Украины в рамках международной помощи.

По словам Умерова, радиоэлектронная борьба — это критически важная составляющая современной войны, позволяющая глушить, выявлять и эффективно реагировать на действия врага.

Украина ожидает, что к коалиции присоединятся еще новые партнеры.

Министр поблагодарил Германию за лидерство, организованность и динамику, подчеркнув, что крепкая коалиция — это залог сильной Украины и безопасной Европы.

Напомним, в рамках Рамштайна коалиция РЭБ стала девятой по счету.

Она имеет целью укрепление возможностей Украины в обеспечении связи, разведке, выведении из строя систем врага, противодействии дронам и повышении эффективности собственного вооружения.

Кроме этого, коалиция будет заниматься подготовкой специалистов, разработкой политик и доктрин. Полученный опыт также будет учтен в дальнейшем развитии немецкой армии — Бундесвера.

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