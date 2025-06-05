До коаліції РЕБ долучилися ще п’ять країн — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про розширення складу Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка була створена у межах міжнародного формату Рамштайн.

Коаліція РЕБ розширюється

Новими учасниками ініціативи стали Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія — вони офіційно підписали додаток до Листа про наміри щодо участі в коаліції.

РЕБ-коаліція була заснована у квітні цього року з ініціативи України, Німеччини та ще восьми країн-партнерів.

Зараз дивляться

Німеччина, як країна-лідер, вже впровадила фінансовий механізм для закупівель у сфері РЕБ — ідеться про обладнання та послуги, які передаватимуться Збройним силам України в рамках міжнародної допомоги.

За словами Умєрова, радіоелектронна боротьба — це критично важлива складова сучасної війни, що дозволяє глушити, виявляти й ефективно реагувати на дії ворога.

Україна очікує, що до коаліції долучаться ще нові партнери.

Міністр подякував Німеччині за лідерство, організованість і динаміку, наголосивши, що міцна коаліція — це запорука сильної України та безпечної Європи.

Нагадаємо, у рамках Рамштайну коаліція РЕБ стала дев’ятою за рахунком.

Вона має на меті зміцнення спроможностей України у забезпеченні зв’язку, розвідці, виведенні з ладу систем ворога, протидії дронам та підвищенні ефективності власного озброєння.

Окрім цього, коаліція займатиметься підготовкою фахівців, розробкою політик та доктрин. Здобутий досвід також буде враховано у подальшому розвитку німецької армії — Бундесверу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.