План на 100 дней: Мадяр анонсировал трансформацию Сил беспилотных систем ВСУ

Новый командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди, Мадяр, объявил о масштабной реформе.

В Telegram он поделился планом трансформации, который должен быть реализован за 100 дней.

Мадяр анонсировал изменения в Силах беспилотных систем ВСУ

По его словам, немедленно будет внедрен накопленный совместный опыт. В течение следующих 100 дней в Линии дронов Сил беспилотных систем ВСУ запланированы следующие шаги:

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Прозрачные результаты.

6-7 подразделений Сил беспилотных систем Линии дронов должны войти в десятку самых результативных подразделений БпЛА Сил обороны Украины.

Единая электронная система управления.

Подразделения, выполняющие задачи на фронте, будут работать через единую электронную систему планирования, анализа, координации и отчетности. Все результаты будут автоматически проверяться (июнь — июль 2025 года).

12 слоев влияния.

Роберт Бровди сообщил, что в подразделениях Линии дронов будет начата или усилена работа по всем 12 ключевым направлениям влияния на доверенном участке фронта — по примеру 414-й бригады.

Среди них: радиоэлектронная разведка (РЭР), радиоэлектронная борьба (РЭБ), радары (РЛС), уничтожение вражеских дронов, дистанционное минирование, эшелонированное использование средств против Shahed, группы противодействия дронам и тому подобное.

Это предусматривает начало переподготовки военных, а также обеспечение современными средствами, технологиями и системами управления (июнь — сентябрь 2025 года).

Приоритет боеприпасов.

Планируется увеличение собственного производства боеприпасов, чтобы подразделения получали все необходимое вовремя.

Единый склад необходимых компонентов.

Создадут центральный склад, с которого подразделения Линии дронов оперативно будут получать 50 важнейших компонентов: Starlink, аккумуляторы, мобильные средства РЭБ, запчасти для FPV-дронов и бомберов, пауэрбанки, пикапы и тому подобное.

Логистика.

Основным средством логистики станут наземные роботизированные комплексы, которые будут доставлять боеприпасы, дроны и другое оборудование пилотам на позициях.

Пополнение личного состава.

Запускается единая система набора и подготовки кадров как базовой, так и специализированной. Также появится собственная сеть школ для подготовки операторов FPV-дронов, бомбардировщиков, РЭБ, РЭР, РЛС, систем НРК и тому подобное.

Проверка личного состава.

— Ревизия и оптимизация БЧС сил СБС, переквалификация и оперативное дообучение неопытных или небоеспособных экипажей, перепрофилирование по видам летной деятельности, ревизия “мертвых душ”, гастролеров, уклонистов в военной форме, уставших и “хитрованов”, — написал Мадяр.

Точное планирование и снабжение.

Унифицируется система анализа возможностей, использования и эффективности различных моделей дронов и боеприпасов — для точного планирования и обеспечения подразделений всем необходимым.

Командующий подчеркнул, что тема использования БпЛА на стратегическую глубину является деликатной, поэтому подробности не раскрываются. В то же время для причастных лиц приоритеты уже четко очерчены.

Напомним, 3 июня Роберт Бровди был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Роберт Бровди

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