План на 100 днів: Мадяр анонсував трансформацію Сил безпілотних систем ЗСУ

Новий командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді, Мадяр, оголосив про масштабну реформу.

У Telegram він поділився планом трансформації, який має бути реалізований за 100 днів.

Мадяр анонсував зміни в Силах безпілотних систем ЗСУ

За його словами, негайно буде впроваджено накопичений спільний досвід. Протягом наступних 100 днів у Лінії дронів Сил безпілотних систем ЗСУ заплановані такі кроки:

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Прозорі результати.

6-7 підрозділів Сил безпілотних систем Лінії дронів мають увійти до десятки найрезультативніших підрозділів БпЛА Сил оборони України.

Єдина електронна система управління.

Підрозділи, які виконують завдання на фронті, працюватимуть через єдину електронну систему планування, аналізу, координації та звітності. Усі результати будуть автоматично перевірятися (червень – липень 2025 року).

12 шарів впливу.

Роберт Бровді повідомив, що в підрозділах Лінії дронів буде розпочато або посилено роботу за всіма 12 ключовими напрямами впливу на довіреній ділянці фронту – за прикладом 414 бригади.

Серед них: радіоелектронна розвідка (РЕР), радіоелектронна боротьба (РЕБ), радари (РЛС), знищення ворожих дронів, дистанційне мінування, ешелоноване використання засобів проти Shahed, групи протидії дронам тощо.

Це передбачає початок перепідготовки військових, а також забезпечення сучасними засобами, технологіями та системами управління (червень – вересень 2025 року).

Пріоритет боєприпасів.

Планується збільшення власного виробництва боєприпасів, щоб підрозділи отримували все необхідне вчасно.

Єдиний склад необхідних компонентів.

Створять центральний склад, з якого підрозділи Лінії дронів оперативно отримуватимуть 50 найважливіших компонентів: Starlink, акумулятори, мобільні засоби РЕБ, запчастини для FPV-дронів і бомберів, повербанки, пікапи тощо.

Логістика майбутнього.

Основним засобом логістики стануть наземні роботизовані комплекси, які доставлятимуть боєприпаси, дрони та інше обладнання пілотам на позиціях.

Поповнення особового складу.

Запускається єдина система набору та підготовки кадрів як базової, так і спеціалізованої. Також з’явиться власна мережа шкіл для підготовки операторів FPV-дронів, бомбардувальників, РЕБ, РЕР, РЛС, систем НРК тощо.

Перевірка особового складу.

– Ревізія та оптимізація БЧС сил СБС, перекваліфікація та оперативне донавчання недосвідчених чи небоєздатних екіпажів, перепрофілювання за видами льотної діяльності, ревізія “мертвих душ”, гастролерів, ухилянтів у військовій формі, втомлених та “хитрованів”, – написав Мадяр.

Точне планування та постачання.

Уніфікується система аналізу можливостей, використання та ефективності різних моделей дронів і боєприпасів – для точного планування і забезпечення підрозділів усім необхідним.

Командувач наголосив, що тема використання БпЛА на стратегічну глибину є делікатною, тому подробиці не розкриваються. Водночас для причетних осіб пріоритети вже чітко окреслені.

Нагадаємо, 3 червня Роберт Бровді був призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: Роберт Бровді

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