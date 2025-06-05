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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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План на 100 днів: Мадяр анонсував трансформацію Сил безпілотних систем ЗСУ

Роберт Бровді

Новий командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді, Мадяр, оголосив про масштабну реформу.

У Telegram він поділився планом трансформації, який має бути реалізований за 100 днів.

Мадяр анонсував зміни в Силах безпілотних систем ЗСУ

За його словами, негайно буде впроваджено накопичений спільний досвід. Протягом наступних 100 днів у Лінії дронів Сил безпілотних систем ЗСУ заплановані такі кроки:

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  • Прозорі результати.

6-7 підрозділів Сил безпілотних систем Лінії дронів мають увійти до десятки найрезультативніших підрозділів БпЛА Сил оборони України.

  • Єдина електронна система управління.

Підрозділи, які виконують завдання на фронті, працюватимуть через єдину електронну систему планування, аналізу, координації та звітності. Усі результати будуть автоматично перевірятися (червень – липень 2025 року).

  • 12 шарів впливу.

Роберт Бровді повідомив, що в підрозділах Лінії дронів буде розпочато або посилено роботу за всіма 12 ключовими напрямами впливу на довіреній ділянці фронту – за прикладом 414 бригади.

Серед них: радіоелектронна розвідка (РЕР), радіоелектронна боротьба (РЕБ), радари (РЛС), знищення ворожих дронів, дистанційне мінування, ешелоноване використання засобів проти Shahed, групи протидії дронам тощо.

Це передбачає початок перепідготовки військових, а також забезпечення сучасними засобами, технологіями та системами управління (червень – вересень 2025 року).

  • Пріоритет боєприпасів.

Планується збільшення власного виробництва боєприпасів, щоб підрозділи отримували все необхідне вчасно.

  • Єдиний склад необхідних компонентів.

Створять центральний склад, з якого підрозділи Лінії дронів оперативно отримуватимуть 50 найважливіших компонентів: Starlink, акумулятори, мобільні засоби РЕБ, запчастини для FPV-дронів і бомберів, повербанки, пікапи тощо.

  • Логістика майбутнього.

Основним засобом логістики стануть наземні роботизовані комплекси, які доставлятимуть боєприпаси, дрони та інше обладнання пілотам на позиціях.

  • Поповнення особового складу.

Запускається єдина система набору та підготовки кадрів як базової, так і спеціалізованої. Також з’явиться власна мережа шкіл для підготовки операторів FPV-дронів, бомбардувальників, РЕБ, РЕР, РЛС, систем НРК тощо.

  • Перевірка особового складу.

– Ревізія та оптимізація БЧС сил СБС, перекваліфікація та оперативне донавчання недосвідчених чи небоєздатних екіпажів, перепрофілювання за видами льотної діяльності, ревізія “мертвих душ”, гастролерів, ухилянтів у військовій формі, втомлених та “хитрованів”, – написав Мадяр.

  • Точне планування та постачання.

Уніфікується система аналізу можливостей, використання та ефективності різних моделей дронів і боєприпасів – для точного планування і забезпечення підрозділів усім необхідним.

Командувач наголосив, що тема використання БпЛА на стратегічну глибину є делікатною, тому подробиці не розкриваються. Водночас для причетних осіб пріоритети вже чітко окреслені.

Нагадаємо, 3 червня Роберт Бровді був призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

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Фото: Роберт Бровді

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