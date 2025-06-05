План на 100 днів: Мадяр анонсував трансформацію Сил безпілотних систем ЗСУ
Новий командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді, Мадяр, оголосив про масштабну реформу.
У Telegram він поділився планом трансформації, який має бути реалізований за 100 днів.
Мадяр анонсував зміни в Силах безпілотних систем ЗСУ
За його словами, негайно буде впроваджено накопичений спільний досвід. Протягом наступних 100 днів у Лінії дронів Сил безпілотних систем ЗСУ заплановані такі кроки:
- Прозорі результати.
6-7 підрозділів Сил безпілотних систем Лінії дронів мають увійти до десятки найрезультативніших підрозділів БпЛА Сил оборони України.
- Єдина електронна система управління.
Підрозділи, які виконують завдання на фронті, працюватимуть через єдину електронну систему планування, аналізу, координації та звітності. Усі результати будуть автоматично перевірятися (червень – липень 2025 року).
- 12 шарів впливу.
Роберт Бровді повідомив, що в підрозділах Лінії дронів буде розпочато або посилено роботу за всіма 12 ключовими напрямами впливу на довіреній ділянці фронту – за прикладом 414 бригади.
Серед них: радіоелектронна розвідка (РЕР), радіоелектронна боротьба (РЕБ), радари (РЛС), знищення ворожих дронів, дистанційне мінування, ешелоноване використання засобів проти Shahed, групи протидії дронам тощо.
Це передбачає початок перепідготовки військових, а також забезпечення сучасними засобами, технологіями та системами управління (червень – вересень 2025 року).
- Пріоритет боєприпасів.
Планується збільшення власного виробництва боєприпасів, щоб підрозділи отримували все необхідне вчасно.
- Єдиний склад необхідних компонентів.
Створять центральний склад, з якого підрозділи Лінії дронів оперативно отримуватимуть 50 найважливіших компонентів: Starlink, акумулятори, мобільні засоби РЕБ, запчастини для FPV-дронів і бомберів, повербанки, пікапи тощо.
- Логістика майбутнього.
Основним засобом логістики стануть наземні роботизовані комплекси, які доставлятимуть боєприпаси, дрони та інше обладнання пілотам на позиціях.
- Поповнення особового складу.
Запускається єдина система набору та підготовки кадрів як базової, так і спеціалізованої. Також з’явиться власна мережа шкіл для підготовки операторів FPV-дронів, бомбардувальників, РЕБ, РЕР, РЛС, систем НРК тощо.
- Перевірка особового складу.
– Ревізія та оптимізація БЧС сил СБС, перекваліфікація та оперативне донавчання недосвідчених чи небоєздатних екіпажів, перепрофілювання за видами льотної діяльності, ревізія “мертвих душ”, гастролерів, ухилянтів у військовій формі, втомлених та “хитрованів”, – написав Мадяр.
- Точне планування та постачання.
Уніфікується система аналізу можливостей, використання та ефективності різних моделей дронів і боєприпасів – для точного планування і забезпечення підрозділів усім необхідним.
Командувач наголосив, що тема використання БпЛА на стратегічну глибину є делікатною, тому подробиці не розкриваються. Водночас для причетних осіб пріоритети вже чітко окреслені.
Нагадаємо, 3 червня Роберт Бровді був призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.
Фото: Роберт Бровді