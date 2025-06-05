Отмена бессрочных прав в Украине: что предлагает Кабмин и кого касается

В Украине хотят отменить бессрочные водительские права. Для этого Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду соответствующий законопроект №8082.

Этот шаг является составляющей евроинтеграционного курса Украины и направлен на приведение национального законодательства в соответствие со стандартами Европейского Союза. В государствах-членах ЕС аналогичные механизмы уже введены, и, по оценкам специалистов, они положительно влияют на уровень безопасности на дорогах.

Что известно об отмене бессрочных водительских прав в Украине согласно законопроекту №8082 — читайте на Фактах ICTV.

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Законопроект №8082: основные изменения для водителей

Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Украины О дорожном движении в части приведения транспортных средств (ТС) в соответствие со статьей 4 Директивы 2006/126/ЕС.

Планируется установить новые сроки действия водительских удостоверений сроком — от 5 до 10 лет, в зависимости от категорий транспортных средств.

Таким образом, в Украине хотят полностью отказаться от бессрочных прав.

Что известно об отмене бессрочных прав в Украине

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что согласно законопроекту (статья 15-4) срок действия водительского удостоверения соответствует сроку, на который предоставлено право на управление транспортным средством соответствующей категории, что им подтверждается.

— То есть, если срок действия бессрочный, то соответственно, если нет оснований для лишения права управлять транспортным средством, это удостоверение будет действовать бессрочно, то же самое со сроком в 30 лет, — говорят юристы.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту №8082, водительские удостоверения, выданные до момента вступления в силу этого закона, остаются действительными до завершения своего срока, но не позднее 19 января 2033 года, и не нуждаются в обязательном обмене, кроме случаев предусмотренных законом.

После окончания срока действия, водительские права необходимо будет обновить. Однако, прежде чем обновить водительское удостоверение, водителям придется пройти медицинский осмотр, включающий проверку как физического состояния человека, так и психологическую пригодность.

Это необходимо для подтверждения того, что человек может безопасно управлять транспортным средством, не создавая угрозы для окружающих.

Кроме этого, водители, которые регулярно нарушают правила дорожного движения, при обмене удостоверения будут обязаны повторно пройти экзамен для подтверждения своих знаний и навыков.

В случае принятия Верховной Радой законопроекта об отмене бессрочных водительских удостоверений, водителям придется проходить процедуру замены документов каждые 5 или 10 лет. Также во время обновления нужно будет пройти медицинский осмотр, чтобы подтвердить способность безопасно управлять автомобилем.

Однако юристы БПП отмечают, что пока документ не будет утвержден, ссылаться на него и пользоваться им нельзя, ведь он не имеет юридической силы. После вступления в силу этого законопроекта, будут предоставлены дополнительные нормативно-правовые акты по разъяснению основных вопросов.

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