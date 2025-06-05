Скасування безстрокових прав в Україні: що пропонує Кабмін та кого стосується

В Україні хочуть скасувати безстрокові водійські права. Для цього Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт №8082.

Цей крок є частиною євроінтеграційного курсу України та спрямований на приведення національного законодавства у відповідність до стандартів Європейського Союзу. У державах-членах ЄС аналогічні механізми вже запроваджені, і, за оцінками фахівців, вони позитивно впливають на рівень безпеки на дорогах.

Що відомо про скасування безстрокових водійських прав в Україні згідно із законопроєктом №8082 — читайте на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Законопроєкт №8082: основні зміни для водіїв

Проєкт закону передбачає внесення змін до Закону України Про дорожній рух у частині приведення транспортних засобів (ТЗ) у відповідність до статті 4 Директиви 2006 / 126 / ЄС.

Планується встановити нові строки дії водійських посвідчень терміном — від 5 до 10 років, залежно від категорій транспортних засобів.

Таким чином, в Україні хочуть повністю відмовитися від безстрокових прав.

Що відомо про скасування безстрокових прав в Україні

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що згідно з законопроєктом (стаття 15-4) строк дії посвідчення водія відповідає строку, на який надано право на керування транспортним засобом відповідної категорії, що ним підтверджується.

— Тобто, якщо термін дії безстроковий, то відповідно, якщо немає підстав для позбавлення права керувати транспортним засобом, це посвідчення буде діяти безстроково, те ж саме із терміном у 30 років, — кажуть юристи.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту №8082, водійські посвідчення, видані до моменту набуття чинності цим законом, залишаються дійсними до завершення свого терміну, але не пізніше 19 січня 2033 року, та не потребують обов’язвовому обміну, крім випадків передбачених законом.

Після закінчення терміну дії, водійські права необхідно буде оновити. Однак, перш ніж оновити водійське посвідчення, водіям доведеться пройти медичний огляд, що охоплює перевірку як фізичного стану людини, так і психологічну придатність. Це необхідно для підтвердження того, що особа може безпечно керувати транспортним засобом, не створюючи загрози для оточення.

Окрім цього, водії, які регулярно порушують правила дорожнього руху, при обміні посвідчення будуть зобов’язані повторно пройти іспит для підтвердження своїх знань і навичок.

У разі ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо скасування безстрокових водійських посвідчень, водіям доведеться проходити процедуру заміни документів кожні 5 або 10 років. Також під час оновлення потрібно буде пройти медичний огляд, щоб підтвердити здатність безпечно керувати автомобілем.

Проте юристи БПД зазначають допоки документ не чинний, посилатися на нього та користуватись ним не можна, адже він не має юридичної сили. Після набрання чинності цим законопроєктом, будуть надані додаткові нормативно-правові акти щодо роз’яснення основних питань.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.