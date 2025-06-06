Тройной стаж для назначения пенсии: когда назначается и как получить

В Украине, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа. Однако для отдельных категорий граждан стаж может засчитываться в тройном размере.

Что такое тройной размер стажа и кто может быстрее выйти на пенсию – читайте на Фактах ICTV.

Тройной стаж для назначения пенсии: когда засчитывается

Согласно закону Украины №1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, участники боевых действий имеют возможность воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию.

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Мужчины могут оформить пенсию с 55-летнего возраста, если имеют не менее 25 лет страхового стажа, а женщины — с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

В соответствии с законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей (статья 8), для тех военнослужащих, которые проходят службу непосредственно в зоне боевых действий, стаж засчитывается по коэффициенту 1:3.

То есть тройной размер стажа — это когда один месяц службы приравнивается к трем месяцам страхового стажа.

Это возможно, если военнослужащий провел в зоне боевых действий не менее одного месяца. При этом нет максимального ограничения по продолжительности службы.

Оформление пенсии участникам боевых действий: какие документы необходимы

Чтобы получить пенсию, участникам боевых действий следует подать (лично или онлайн) в Пенсионный фонд Украины заявление и пакет документов, в частности:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие трудовой (военный) стаж;

удостоверение участника боевых действий;

справку, подтверждающую непосредственное участие в боевых действиях на передовой.

В ПФУ отмечают, что основным документом, подтверждающим страховой стаж, является трудовая книжка. Если она отсутствует или не содержит нужных записей, стаж работы может быть подтвержден другими документами с места работы или архивными справками.

Тройной страховой стаж также учитывается при назначении пенсии лицам, которые были депортированы и работали во время пребывания на спецпоселении.

Для подтверждения необходимо предоставить следующие данные:

удостоверение о принадлежности к депортированным лицам;

период пребывания граждан в спецпоселении;

время работы на спецпоселении.

Источник: ПФУ

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