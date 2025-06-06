Потрійний стаж для призначення пенсії: коли призначається та як отримати

В Україні, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Проте для окремих категорій громадян стаж може зараховуватися в потрійному розмірі.

Що таке потрійний розмір стажу та хто може швидше вийти на пенсію – читайте на Фактах ICTV.

Потрійний стаж для призначення пенсії: коли зараховується

Згідно з законом України №1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, учасники бойових дій мають можливість скористатися правом на достроковий вихід на пенсію.

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Чоловіки можуть оформити пенсію з 55-річного віку, якщо мають щонайменше 25 років страхового стажу, а жінки – із 50 років за наявності не менше 20 років стажу.

Відповідно до закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей (ст. 8), для тих військовослужбовців, які проходять службу безпосередньо в зоні бойових дій, стаж зараховується за коефіцієнтом 1:3.

Тобто потрійний розмір стажу – це коли один місяць служби прирівнюється до трьох місяців страхового стажу.

Це можливо, якщо військовослужбовець провів у зоні бойових дій щонайменше один місяць. До того ж немає максимального обмеження щодо тривалості служби.

Оформлення пенсії учасникам бойових дій: які документи необхідні

Щоб отримати пенсію, учасникам бойових дій слід подати (особисто або онлайн) до Пенсійного фонду України заяву та пакет документів, зокрема:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

трудову книжку або інші документи, що підтверджують трудовий (військовий) стаж;

посвідчення учасника бойових дій;

довідку, яка підтверджує безпосередню участь у бойових діях на передовій.

У ПФУ зазначають, що основним документом, який підтверджує страховий стаж, є трудова книжка. Якщо її немає або вона не містить потрібних записів, стаж роботи може бути підтверджений іншими документами з місця роботи або архівними довідками.

Потрійний страховий стаж також враховується під час призначення пенсії особам, які були депортовані та працювали під час перебування на спецпоселенні.

Для підтвердження необхідно надати такі дані:

посвідчення про належність до депортованих осіб;

період перебування громадян у спецпоселенні;

час роботи на спецпоселенні.

Джерело: ПФУ

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