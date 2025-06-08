Генштаб: Заявление РФ о наступлении на Днепропетровщину — дезинформация

Российское Минобороны 8 июня заявило, что их войска якобы вышли на западную границу так называемой Донецкой народной республики и уже наступают в сторону Днепропетровской области. Однако, Украина опровергла эту информацию.

Украина опровергла фейк РФ о наступлении на Днепропетровщину

Сегодня Минобороны России заявило, что подразделения 90 танковой дивизии из состава группировки Центр якобы достигли западной границы так называемой ДНР и продолжают наступление в направлении Днепропетровской области.

В Силах обороны Юга заверили, что ситуация в районе ответственности 31 отдельной бригады остается напряженной, как и раньше. Россияне действительно пытаются прорваться в Днепропетровскую область, но украинские бойцы держат оборону и рушат планы врага.

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Представитель Генштаба ВСУ, майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина заявил, что информация о продвижении россиян в Днепропетровскую область — это фейк.

— Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст — российская дезинформация, — подчеркнул он.

О том, что российская армия не вышла на админграницу Донецкой области, свидетельствует и карта аналитического сервиса DeepState.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 201-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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