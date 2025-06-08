РФ проваливает курортный сезон на ТОТ: путевок на море не хотят даже бюджетники

Российские туристы не хотят ехать отдыхать на оккупированные украинские территории на побережье Азовского моря, где расположены военные объекты.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Оккупационные власти пытаются привлечь туристов

Отели, пансионаты и базы отдыха на оккупированных территориях забиты военными. Многие объекты туристической инфраструктуры либо разрушены, либо непригодны для использования. Не способствуют улучшению ситуации и путевки с компенсациями, которые предлагают бюджетникам, отмечают в ЦПД.

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Кроме того, после аварии в конце 2024 года российских танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе и разлива в Черном море мазута, который впоследствии попал в Азовское море, их побережья стали зоной экологической катастрофы. Поэтому такой курортный сезон опасен для здоровья.

— Российские власти несут временно оккупированным территориям только дальнейшее разрушение. Оккупационные администрации не способны обеспечить жизнедеятельность региона, — говорят в ЦПД.

Впрочем, пропаганда будет прилагать немало усилий для создания иллюзии благополучного курортного сезона, а оккупационные администрации будут отчитываться о вымышленных успехах и росте потока туристов.

Ранее в ЦПД сообщали, что администрации на временно оккупированных территориях Украины принуждают студентов с академической задолженностью заключать краткосрочные контракты с Вооруженными силами РФ. В случае отказа студента угрожают отчислением и принудительной мобилизацией.

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