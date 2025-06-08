РФ провалює курортний сезон на ТОТ: путівок на море не хочуть навіть бюджетники

Російські туристи не хочуть їхати відпочивати на окуповані українські території на узбережжі Азовського моря, де розташовані військові об’єкти.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Окупаційна влада намагається залучити туристів

Готелі, пансіонати та бази відпочинку на окупованих територіях забиті військовими. Багато об’єктів туристичної інфраструктури або зруйновані, або непридатні для використання. Не сприяють покращенню ситуації й путівки з компенсаціями, які пропонують бюджетникам, наголошують у ЦПД.

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Крім того, після аварії наприкінці 2024 року російських танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці й розливу в Чорному морі мазуту, який згодом потрапив до Азовського моря, їхні узбережжя стали зоною екологічної катастрофи. Тож такий курортний сезон є небезпечний для здоров’я.

– Російська влада несе тимчасово окупованим територіям лише подальшу руйнацію. Окупаційні адміністрації не здатні забезпечити життєдіяльність регіону, – кажуть у ЦПД.

Втім, пропаганда докладатиме чимало зусиль до створення ілюзії благополучного курортного сезону, а окупаційні адміністрації звітуватимуть про вигадані успіхи й зростання потоку туристів.

Раніше у ЦПД повідомляли, що адміністрації на тимчасово окупованих територіях України примушують студентів з академічною заборгованістю укладати короткострокові контракти зі Збройними силами РФ. У разі відмови студента погрожують відрахуванням і примусовою мобілізацією.

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