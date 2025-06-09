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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Майже 500 цілей під час атаки на Україну: скільки ракет і БпЛА знищено

Нічна атака України 9 червня 2025: наслідки атаки
Фото: Факти ICTV

Під час нічної атаки на Україну 9 червня армія РФ застосувала 499 засобів повітряного нападу, 479 з яких знешкоджено силами ППО.

Масована нічна атака України 9 червня: як ППО відбила напад

Сьогодні вночі РФ запустила з напрямків Курська, Шаталового, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Крім того, ворог завдав удару ракетами різних типів:

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  • 4 аеробалістичними Х-47 М2 Кинджал – із Тамбовської області РФ;
  • 10 крилатими Х-101 – із Саратовської області РФ;
  • 3 крилатими Х-22 – із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П – також із повітряного простору над Чорним морем;
  • 1 крилатою ракетою Х-35 із території тимчасово окупованого Криму.

Попередньо, станом на 10:30 силами ППО знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 – збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені:

  • 277 дронів збито вогневими засобами, 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 10 крилатих ракет Х-101;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинджал;
  • 2 крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);
  • 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • 1 крилата ракета Х-35.

Тобто знищено майже всі ракети, окрім однієї з трьох Х-22.

Водночас є влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще у 17 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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