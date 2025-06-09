Майже 500 цілей під час атаки на Україну: скільки ракет і БпЛА знищено

Під час нічної атаки на Україну 9 червня армія РФ застосувала 499 засобів повітряного нападу, 479 з яких знешкоджено силами ППО.

Масована нічна атака України 9 червня: як ППО відбила напад

Сьогодні вночі РФ запустила з напрямків Курська, Шаталового, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Крім того, ворог завдав удару ракетами різних типів:

Зараз дивляться

4 аеробалістичними Х-47 М2 Кинджал

10 крилатими Х-101

3 крилатими Х-22

2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П

1 крилатою ракетою Х-35

Попередньо, станом на 10:30 силами ППО знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 – збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені:

277 дронів збито вогневими засобами, 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

10 крилатих ракет Х-101;

4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинджал;

2 крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);

2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

1 крилата ракета Х-35.

Тобто знищено майже всі ракети, окрім однієї з трьох Х-22.

Водночас є влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще у 17 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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