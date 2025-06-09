Майже 500 цілей під час атаки на Україну: скільки ракет і БпЛА знищено
Під час нічної атаки на Україну 9 червня армія РФ застосувала 499 засобів повітряного нападу, 479 з яких знешкоджено силами ППО.
Масована нічна атака України 9 червня: як ППО відбила напад
Сьогодні вночі РФ запустила з напрямків Курська, Шаталового, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
Крім того, ворог завдав удару ракетами різних типів:
- 4 аеробалістичними Х-47 М2 Кинджал – із Тамбовської області РФ;
- 10 крилатими Х-101 – із Саратовської області РФ;
- 3 крилатими Х-22 – із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П – також із повітряного простору над Чорним морем;
- 1 крилатою ракетою Х-35 із території тимчасово окупованого Криму.
Попередньо, станом на 10:30 силами ППО знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 – збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені:
- 277 дронів збито вогневими засобами, 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 10 крилатих ракет Х-101;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинджал;
- 2 крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- 1 крилата ракета Х-35.
Тобто знищено майже всі ракети, окрім однієї з трьох Х-22.
Водночас є влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще у 17 локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.