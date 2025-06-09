РФ заявила о наступлении на Днепропетровщину: в ISW оценили угрозу

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что тактическая активность российских войск вблизи Днепропетровской области является продолжением боевых действий на юго-западе Донецкой области, а не началом нового крупного наступления.

Об этом говорится в отчете ISW.

Наступление РФ на Днепропетровскую область: что говорят в ISW

Так, 8 июня Минобороны РФ объявило, что подразделения 90 танковой дивизии (41 общевойсковая армия, Центральный военный округ) якобы дошли до админграницы Донецкой и Днепропетровской областей и проводят наступательные операции в Днепропетровской области.

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Представители Кремля неоднократно говорили, что любые переговоры о прекращении войны должны учитывать так называемые реалии на местах — текущую линию фронта.

8 июня российский военный блогер заявил, что армия РФ якобы достигла границы с Днепропетровской областью к северо-западу от Орехово и продвинулась к юго-востоку от Муравки, к западу от Котляровки и к западу и юго-западу от Богдановки.

В ISW отмечают, что пока не нашли геолокационных доказательств этих заявленных продвижений.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов 8 июня заявил, что бои продолжаются в направлении Новопавловки, но только в Донецкой области. Представитель украинской бригады, действующей в этом районе, сообщил, что российские войска не пересекли границу Донецкой и Днепропетровской областей.

Данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) показывают обнаруженные спутником тепловые и инфракрасные аномалии вдоль границы Донецкой и Днепропетровской областей, а спутниковые снимки, сделанные 7 и 8 июня, показывают появление новых артиллерийских кратеров вблизи границы в Днепропетровской области.

Данные FIRMS и артиллерийские кратеры вблизи границы указывают на артиллерийские операции в этом районе и не противоречат официальным заявлениям Украины о продолжении боевых действий в Донецкой области к востоку от границы, отмечают в ISW.

Напомним, что россияне неоднократно заявляли, что Кремль имеет более широкие территориальные амбиции, в том числе и на Днепропетровскую область.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

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