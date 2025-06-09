РФ заявила о наступлении на Днепропетровщину: в ISW оценили угрозу
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что тактическая активность российских войск вблизи Днепропетровской области является продолжением боевых действий на юго-западе Донецкой области, а не началом нового крупного наступления.
Об этом говорится в отчете ISW.
Наступление РФ на Днепропетровскую область: что говорят в ISW
Так, 8 июня Минобороны РФ объявило, что подразделения 90 танковой дивизии (41 общевойсковая армия, Центральный военный округ) якобы дошли до админграницы Донецкой и Днепропетровской областей и проводят наступательные операции в Днепропетровской области.
Представители Кремля неоднократно говорили, что любые переговоры о прекращении войны должны учитывать так называемые реалии на местах — текущую линию фронта.
8 июня российский военный блогер заявил, что армия РФ якобы достигла границы с Днепропетровской областью к северо-западу от Орехово и продвинулась к юго-востоку от Муравки, к западу от Котляровки и к западу и юго-западу от Богдановки.
В ISW отмечают, что пока не нашли геолокационных доказательств этих заявленных продвижений.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов 8 июня заявил, что бои продолжаются в направлении Новопавловки, но только в Донецкой области. Представитель украинской бригады, действующей в этом районе, сообщил, что российские войска не пересекли границу Донецкой и Днепропетровской областей.
Данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) показывают обнаруженные спутником тепловые и инфракрасные аномалии вдоль границы Донецкой и Днепропетровской областей, а спутниковые снимки, сделанные 7 и 8 июня, показывают появление новых артиллерийских кратеров вблизи границы в Днепропетровской области.
Данные FIRMS и артиллерийские кратеры вблизи границы указывают на артиллерийские операции в этом районе и не противоречат официальным заявлениям Украины о продолжении боевых действий в Донецкой области к востоку от границы, отмечают в ISW.
Напомним, что россияне неоднократно заявляли, что Кремль имеет более широкие территориальные амбиции, в том числе и на Днепропетровскую область.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.