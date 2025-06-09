РФ заявила про наступ на Дніпропетровщину: в ISW оцінили загрозу

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що тактична активність російських військ поблизу Дніпропетровської області є продовженням бойових дій на південному заході Донецької області, а не початком нового великого наступу.

Про це йдеться у звіті ISW.

Наступ РФ на Дніпропетровську область: що кажуть в ISW

Так, 8 червня Міноборони РФ оголосило, що підрозділи 90 танкової дивізії (41 загальновійськова армія, Центральний військовий округ) начебто дійшли до адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей і проводять наступальні операції в Дніпропетровській області.

Зараз дивляться

Представники Кремля неодноразово говорили, що будь-які переговори про закінчення війни повинні враховувати так звані реалії на місцях – поточну лінію фронту.

8 червня російський військовий блогер заявив, що армія РФ нібито досягла кордону з Дніпропетровською областю на північний захід від Горіхового і просунулися на південний схід від Муравки, на захід від Котлярівки та на захід і південний захід від Богданівки.

В ISW наголошують, що поки не знайшли геолокаційних доказів цих заявлених просувань.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов 8 червня заявив, що бої тривають у напрямку Новопавлівки, але тільки в Донецькій області. Речник української бригади, що діє в цьому районі, повідомив, що російські війська не перетнули кордон Донецької та Дніпропетровської областей.

Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) показують виявлені супутником теплові та інфрачервоні аномалії вздовж кордону Донецької та Дніпропетровської областей, а супутникові знімки, зроблені 7 і 8 червня, показують появу нових артилерійських кратерів поблизу кордону в Дніпропетровській області.

Дані FIRMS та артилерійські кратери поблизу кордону вказують на артилерійські операції в цьому районі і не суперечать офіційним заявам України про продовження бойових дій у Донецькій області на схід від кордону, наголошують в ISW.

Нагадаємо, що росіяни неодноразово заявляли, що Кремль має ширші територіальні амбіції, зокрема й на Дніпропетровську область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

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