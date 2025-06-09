Зачинені укриття під час обстрілу: на Рівненщині поліція проводить перевірки

У Рівненській області поліція та рятувальники розпочали перевірки після скарг людей на зачинені укриття під час нічної масованої повітряної атаки Росії.

Про це повідомила поліція Рівненської області після наради, яку провів начальник ОВА Олександр Коваль разом із керівниками силових структур області.

У Рівненській області перевіряють укриття

Громадяни скаржилися, що в Рівному, Дубні та Здолбунові деякі укриття були закриті, коли область опинилася під російською атакою. За цими повідомленнями територіальні підрозділи поліції та ДСНС уже розпочали перевірки.

Зараз дивляться

Також створено спеціальні групи з правоохоронців, рятувальників та представників місцевої влади, які інспектуватимуть стан доступу до сховищ по всій області.

Начальник обласної поліції Віктор Шанський наголосив, що відчинені укриття під час повітряної тривоги – це не просто закон, а питання життя людей. Ті, хто знехтував цим, відповідатимуть перед законом.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив, що такі випадки є неприпустимими та попередив керівників громад про їхню особисту відповідальність. Він також закликав громадян повідомляти про закриті сховки в поліцію або на гарячу лінію ОДА за номером 080 050 00 78.

В адміністрації нагадали про закон України, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за зачинені укриття під час повітряної тривоги.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.