Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного

Российские оккупанты выжгли на теле украинского военнопленного надпись “слава России”. Фотография, которую опубликовали в сети и на которой видны многочисленные шрамы на теле освобожденного защитника, является настоящей.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель руководителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Юсов о надписи “слава России” на теле военного

Представитель ГУР сообщил, что фото, на котором видны шрамы и выжженная надпись “слава России” на теле освобожденного военнослужащего, сделал врач одного из региональных медицинских центров.

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После обмена украинский военнопленный показал свое тело, покрытое множественными увечьями и выжженной надписью, которая гласила ‘Слава России’. pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ — Clash Report (@clashreport) 9 июня 2025 г.

— К сожалению, это настоящее фото. Это с одного из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это — свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники, — сказал Юсов, а также добавил, что важно, чтобы это фото увидели во всем мире.

Юсов отметил, что Россия нарушает условия содержания военнопленных, не придерживается необходимых стандартов питания и медицинского обеспечения. Об этом говорят 90% опрошенных украинских защитников, которых освободили из плена РФ. Во время обменов фиксируется критическая потеря веса пленниками.

— Это визуально очень видно, и отличается, в каком состоянии возвращаются оккупанты в Россию и в каком состоянии возвращаются украинские защитники, — добавил представитель ГУР.

Напомним, что 9 июня домой вернулись украинские защитники в рамках договоренностей, достигнутых с российской стороной в Стамбуле. Это был 66-й обмен пленными.

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