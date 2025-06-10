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Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого

Андрій Юсов прокоментував надпис "слава Росії" на тілі українського полоненого
Фото: УНІАН

Російські окупанти випалили на тілі українського військовополоненого надпис “слава Росії”. Фотографія, яку опублікували в мережі і на якій видно численні шрами на тілі звільненого захисника, є справжньою.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник керівника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Юсов про надпис “слава Росії” на тілі військового

Представник ГУР повідомив, що фото, на якому видно шрами і випалений надпис “слава Росії” на тілі звільненого військослужбовця, зробив лікар одного з регіональних медичних центрів.

Зараз дивляться

– На жаль, це справжнє фото. Це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це — свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники, – сказав Юсов, а також додав, що важливо, щоби це фото побачили в усьому світі.

Юсов наголосив, що Росія порушує умови утримання військовополонених, не дотримується необхідних стандартів харчування і медичного забезпечення. Про це кажуть 90% опитаних українських захисників, яких звільнили з полону РФ. Під час обмінів фіксується критична втрата ваги бранцями.

– Це візуально дуже видно, і відрізняється, в якому стані повертаються окупанти до Росії й у якому стані повертаються українські захисники, – додав представник ГУР.

Нагадаємо, що 9 червня додому повернулися українські захисники у межах домовленостей, досягнутих із російською стороною у Стамбулі. Це був 66-й обмін полоненими.

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