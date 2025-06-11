Виды социальных выплат в Украине — кто может их получить
Государственные социальные выплаты — это система денежной помощи, которую предоставляет государство определенным категориям населения, нуждающимся в поддержке. Их цель — обеспечить минимальный уровень жизни для тех, кто не может самостоятельно его поддерживать в силу определенных обстоятельств.
Факты ICTV узнавали о видах социальных выплат в Украине и кому они назначаются.
Виды социальных выплат в Украине
Социальная помощь в Украине выплачивается широкому кругу лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Виды социальной помощи:
- В связи с беременностью и родами.
- Малообеспеченным семьям.
- Помощь лицам, не имеющим права на пенсию.
- Людям с инвалидностью и помощь на уход.
- На детей, над которыми установлена опека или попечительство.
- На детей одиноким матерям.
- При усыновлении.
- Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.
- Людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
- При рождении ребенка.
- Многодетным семьям.
Социальные выплаты: кто может получить
Выплаты малообеспеченным предоставляются семьям, чей среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума. Сумма зависит от количества членов семьи и их возраста.
Помощь на детей предоставляется:
- одиноким матерям;
- многодетным семьям;
- семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью;
- семьям, где один из родителей не работает по уважительной причине.
Сумма выплат зависит от возраста ребенка и наличия других оснований для ее получения.
Выплаты назначается лицам с инвалидностью I, II и III группы. Сумма зависит от группы инвалидности и возраста лица.
Помощь назначается нетрудоспособным гражданам, которые не имеют права на пенсию. Размер выплат зависит от возраста и наличия других оснований для ее получения.
Выплаты при рождении малыша может получить один из родителей или опекун, который постоянно проживает с новорожденным. Помощь делится на несколько частей, а общая ее сумма составляет 41 280 грн. Из них 10 320 грн выплачивается единовременно, а остальная сумма (30 960 грн) выплачивается в течение 36 месяцев равными частями (по 860 грн ежемесячно).
Социальные выплаты в Украине в 2025 году в связи с беременностью и родами
Пособие по беременности и родам в Украине назначается:
- Застрахованным лицам (работающие по трудовому договору, ФОПы, некоторые другие категории).
- Незастрахованным лицам (студентки, аспирантки, некоторые другие категории).
- Женщинам, которые не работают.
Размер пособия:
- Застрахованным лицам гарантируется выплата в размере 100% средней заработной платы в течение всего периода отпуска по беременности и родам: 70 дней до родов и 56 дней после них; в случае осложненных родов или рождения двух и более детей этот срок составляет 70 дней.
- Незастрахованным лицам предоставляется компенсация в размере 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на весь период отпуска по беременности и родам.