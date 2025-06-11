Виды социальных выплат в Украине — кто может их получить

Государственные социальные выплаты — это система денежной помощи, которую предоставляет государство определенным категориям населения, нуждающимся в поддержке. Их цель — обеспечить минимальный уровень жизни для тех, кто не может самостоятельно его поддерживать в силу определенных обстоятельств.

Факты ICTV узнавали о видах социальных выплат в Украине и кому они назначаются.

Виды социальных выплат в Украине

Социальная помощь в Украине выплачивается широкому кругу лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Виды социальной помощи:

В связи с беременностью и родами.

Малообеспеченным семьям .

. Помощь лицам, не имеющим права на пенсию.

Людям с инвалидностью и помощь на уход.

и помощь на уход. На детей, над которыми установлена опека или попечительство.

На детей одиноким матерям .

. При усыновлении.

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

При рождении ребенка.

Многодетным семьям

Социальные выплаты: кто может получить

Выплаты малообеспеченным предоставляются семьям, чей среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума. Сумма зависит от количества членов семьи и их возраста.

Помощь на детей предоставляется:

одиноким матерям;

многодетным семьям;

семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью;

семьям, где один из родителей не работает по уважительной причине.

Сумма выплат зависит от возраста ребенка и наличия других оснований для ее получения.

Выплаты назначается лицам с инвалидностью I, II и III группы. Сумма зависит от группы инвалидности и возраста лица.

Помощь назначается нетрудоспособным гражданам, которые не имеют права на пенсию. Размер выплат зависит от возраста и наличия других оснований для ее получения.

Выплаты при рождении малыша может получить один из родителей или опекун, который постоянно проживает с новорожденным. Помощь делится на несколько частей, а общая ее сумма составляет 41 280 грн. Из них 10 320 грн выплачивается единовременно, а остальная сумма (30 960 грн) выплачивается в течение 36 месяцев равными частями (по 860 грн ежемесячно).

Социальные выплаты в Украине в 2025 году в связи с беременностью и родами

Пособие по беременности и родам в Украине назначается:

Застрахованным лицам (работающие по трудовому договору, ФОПы, некоторые другие категории).

Незастрахованным лицам (студентки, аспирантки, некоторые другие категории).

Женщинам, которые не работают.

Размер пособия:

Застрахованным лицам гарантируется выплата в размере 100% средней заработной платы в течение всего периода отпуска по беременности и родам: 70 дней до родов и 56 дней после них; в случае осложненных родов или рождения двух и более детей этот срок составляет 70 дней.

Незастрахованным лицам предоставляется компенсация в размере 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на весь период отпуска по беременности и родам.

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