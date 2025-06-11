Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати

Державні соціальні виплати – це система грошової допомоги, яку надає держава певним категоріям населення, які потребують підтримки. Їхня мета – забезпечити мінімальний рівень життя для тих, хто не може самостійно його підтримувати через певні обставини.

Факти ICTV дізнавалися про види соціальних виплат в Україні та кому вони призначаються.

Види соціальних виплат в Україні

Соціальна допомога в Україні виплачується широкому колу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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Види соціальної допомоги:

У зв’язку з вагітністю та пологами.

Малозабезпеченим сім’ям.

Допомога особам, які не мають права на пенсію.

Людям з інвалідністю та допомога на догляд.

На дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

На дітей одиноким матерям.

Під час усиновлення.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їхнє невідоме.

Людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

При народженні дитини.

Багатодітним сім’ям

Соціальні виплати: хто може отримати

Виплати малозабезпеченим надаються сім’ям, чий середньомісячний сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум. Сума залежить від кількості членів сім’ї та їхнього віку.

Допомога на дітей надається:

одиноким матерям;

багатодітним сім’ям;

сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю;

сім’ям, де один із батьків не працює з поважної причини.

Сума виплат залежить від віку дитини та наявності інших підстав для її отримання.

Виплати призначаються особам з інвалідністю I, II та III групи. Сума залежить від групи інвалідності та віку особи.

Допомога призначається непрацездатним громадянам, які не мають права на пенсію. Розмір виплат залежить від віку та наявності інших підстав для її отримання.

Виплати при народженні малюка може отримати один із батьків або опікун, який постійно мешкає з новонародженим. Допомога ділиться на декілька частин, а загальна її сума становить 41 280 грн. З них 10 320 грн виплачується одноразово, а решта суми (30 960 грн) виплачується протягом 36 місяців рівними частинами (по 860 грн щомісяця).

Соціальні виплати в Україні у 2025 році у зв’язку з вагітністю та пологами

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами в Україні призначається:

Застрахованим особам (працюють за трудовим договором, ФОПи, деякі інші категорії).

Незастрахованим особам (студентки, аспірантки, деякі інші категорії).

Жінкам, які не працюють

Розмір допомоги:

Застрахованим особам гарантується виплата у розмірі 100% середньої заробітної плати протягом усього періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами: 70 днів до пологів і 56 днів після них; у разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей цей термін становить 70 днів.

Незастрахованим особам надається компенсація в розмірі 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

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