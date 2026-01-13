Украинское законодательство гарантирует поддержку для людей с инвалидностью различных групп. В частности, люди с инвалидностью могут воспользоваться социальными услугами: транспортные услуги, социальная реабилитация и адаптация, уход, информирование, услуги сопровождения и тому подобное.

Государственная социальная поддержка для людей с инвалидностью с детства предоставляется на весь период, на который установлена инвалидность, в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы. Для детей она назначается на срок, указанный в медицинском заключении, но не более чем по месяц достижения ребенком с инвалидностью 18-летнего возраста.

Людям с инвалидностью также предоставляются льготы и социальные выплаты.

Какой размер социальных выплат для людей с инвалидностью в Украине в 2026 году

Размер социальных выплат зависит от группы инвалидности и возраста. Помощь могут получить люди с инвалидностью с детства 1, 2, 3 групп и дети с инвалидностью до 18 лет.

В 2026 году социальная помощь назначается в таких размерах:

лицам с инвалидностью с детства I группы – в размере 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что составляет 2 595 грн;

лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или 2 076 грн;

лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или 1 557 грн;

детям с инвалидностью до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что составляет 1 816,50 грн.

Социальные выплаты для людей с инвалидностью как доплата на уход: кто может получить

Доплата на уход предусмотрена для людей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянном уходе.

В частности, такой вид социальной поддержки предусмотрен для:

людей с инвалидностью с детства 1 группы;

одиноких лиц с инвалидностью с детства 2 и 3 групп, которые, согласно заключению лечебного учреждения, нуждаются в постоянном уходе;

детей с инвалидностью.

Стоит отметить, что надбавка на уход для лиц с инвалидностью с детства 1 группы и одиноких родителей, которые заботятся о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, устанавливается независимо от того, работает ли лицо, учится или проходит службу.

Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью назначается одному из родителей, усыновителей, опекуну или попечителю при условии, что лицо:

не работает;

не учится (исключение заочная форма);

не находится на военной службе;

не занимает выборную должность;

фактически осуществляет уход за ребенком с инвалидностью.

Также право на надбавку имеют те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, в декретном отпуске или в отпуске без сохранения зарплаты, если есть документальное подтверждение из ВКК о необходимости домашнего ухода за ребенком с инвалидностью.

Размер надбавки на уход составляет:

для лиц с инвалидностью с детства 1 группы подгруппы А — надбавка равна 200% от прожиточного минимума, определенного для нетрудоспособных граждан;

для лиц с инвалидностью с детства 1 группы подгруппы Б — выплачивается 100% от соответствующего прожиточного минимума;

одиноким людям с инвалидностью с детства 2 или 3 группы, которым медицинская комиссия подтвердила потребность в постоянном уходе, предоставляется надбавка в размере 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Надбавки на уход за детьми с инвалидностью:

для ребенка до 6 лет, отнесенного к подгруппе А — 200% прожиточного минимума для соответствующего возраста;

для ребенка до 6 лет, который не относится к подгруппе А — 50% прожиточного минимума;

для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет с подгруппой А — 200% от прожиточного минимума, установленного для детей этого возраста;

для других детей с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет — надбавка составляет 50% соответствующего минимума.

Социальные выплаты для людей с инвалидностью 1, 2, 3 групп: какой размер пенсии

Пенсии в связи с инвалидностью начисляются лицам, имеющим определенную группу инвалидности и соответствующий страховой стаж — от одного до пятнадцати лет, в зависимости от того, в каком возрасте установлена инвалидность.

Назначение пенсии осуществляется с даты установления инвалидности, при условии, что заявление поступило не позднее чем через три месяца. Если же обращение произошло позже этого срока- пенсию назначают с момента подачи заявления.

Расчет осуществляется в процентах от пенсии по возрасту, в зависимости от группы инвалидности:

для лиц с инвалидностью 1 группы — 100% от причитающейся пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью 2 группы — 90% от положенной пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью 3 группы — 50% от причитающейся пенсии по возрасту.

Стоит отметить, что при исчислении пенсии учитывается не только фактически накопленный страховой стаж, но и дополнительный период, то есть с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Это время засчитывается в страховой стаж при расчете пенсии по возрасту, которая берется за основу для определения пенсии по инвалидности.