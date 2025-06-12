Евросоюз усиливает экономическое давление на РФ новыми пошлинами на агропродукцию

Совет Европейского Союза принял регламент, который вводит новые пошлины на остальные сельскохозяйственные товары и определенные удобрения из России и Беларуси, которые до сих пор не были обложены дополнительными пошлинами.

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

Пошлины для РФ и Беларуси

Введение этих тарифов будет тщательно контролироваться для обеспечения защиты европейской отрасли производства удобрений и фермеров. Повышение тарифов на удобрения будет происходить постепенно в течение переходного периода продолжительностью три года.

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— Эти меры повышают нашу экономическую безопасность, уменьшая зависимость от России. Мы еще больше сокращаем экспортные доходы России, — заявил Михал Барановский, заместитель госсекретаря Министерства экономического развития и технологий Польши.

Новые ограничения России

После вступления в силу законодательства тарифы ЕС будут применяться ко всем сельскохозяйственным продуктам из России, поскольку другие сельскохозяйственные товары уже облагаются пошлиной.

Новые тарифы будут применяться к товарам, которые в 2023 году составляли около 15% всего сельскохозяйственного импорта из России.

В случае удобрений новые тарифы будут применяться к определенным продуктам на основе азота.

Зависимость ЕС от России и Беларуси

Помимо ослабления военной экономики России, новые тарифы помогут уменьшить зависимость ЕС от России и Беларуси, а также будут способствовать диверсификации и развитию внутреннего производства.

Ожидается, что это позволит диверсифицировать поставки, обеспечить стабильные поставки удобрений и, что самое важное, сохранить их доступность для фермеров ЕС.

Торговля ЕС с Украиной

С 6 июня Европейский Союз вернулся к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) в торговле с Украиной.

Это означает завершение действия автономного режима беспошлинной торговли и введение тарифных квот для 30 товарных групп.

Квоты будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно и в настоящее время составляют 7/12 годового объема. Поставки сверх этих квот подлежат таможенному обложению.

Украина уже начала консультации с ЕС по сохранению торговых объемов.

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