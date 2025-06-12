Евросоюз усиливает экономическое давление на РФ новыми пошлинами на агропродукцию
Совет Европейского Союза принял регламент, который вводит новые пошлины на остальные сельскохозяйственные товары и определенные удобрения из России и Беларуси, которые до сих пор не были обложены дополнительными пошлинами.
Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.
Пошлины для РФ и Беларуси
Введение этих тарифов будет тщательно контролироваться для обеспечения защиты европейской отрасли производства удобрений и фермеров. Повышение тарифов на удобрения будет происходить постепенно в течение переходного периода продолжительностью три года.
— Эти меры повышают нашу экономическую безопасность, уменьшая зависимость от России. Мы еще больше сокращаем экспортные доходы России, — заявил Михал Барановский, заместитель госсекретаря Министерства экономического развития и технологий Польши.
Новые ограничения России
После вступления в силу законодательства тарифы ЕС будут применяться ко всем сельскохозяйственным продуктам из России, поскольку другие сельскохозяйственные товары уже облагаются пошлиной.
Новые тарифы будут применяться к товарам, которые в 2023 году составляли около 15% всего сельскохозяйственного импорта из России.
В случае удобрений новые тарифы будут применяться к определенным продуктам на основе азота.
Зависимость ЕС от России и Беларуси
Помимо ослабления военной экономики России, новые тарифы помогут уменьшить зависимость ЕС от России и Беларуси, а также будут способствовать диверсификации и развитию внутреннего производства.
Ожидается, что это позволит диверсифицировать поставки, обеспечить стабильные поставки удобрений и, что самое важное, сохранить их доступность для фермеров ЕС.
Торговля ЕС с Украиной
С 6 июня Европейский Союз вернулся к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) в торговле с Украиной.
Это означает завершение действия автономного режима беспошлинной торговли и введение тарифных квот для 30 товарных групп.
Квоты будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно и в настоящее время составляют 7/12 годового объема. Поставки сверх этих квот подлежат таможенному обложению.
Украина уже начала консультации с ЕС по сохранению торговых объемов.