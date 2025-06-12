Кракен ликвидировал символического миллионного российского оккупанта — это военный с Камчатки

Украинские военные достигли символической отметки — ликвидировали миллионного российского оккупанта с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины, назвав имя погибшего военного.

Личность ликвидированного миллионного оккупанта

Вчера, 11 июня, военные подразделения активных действий ГУР МО Украины Кракен доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта.

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Им оказался Машаненков Сергей Николаевич — уроженец Камчатского края 1978 года рождения, который был военнослужащим тихоокеанской морской пехоты Вооруженных сил РФ.

Это стало результатом масштабных и скоординированных действий украинских военных по всей линии фронта.

По словам разведчиков, в тот день ликвидировали не одного и не двух захватчиков.

Потери россиян

— Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными, — отметили в ГУР.

Сотрудники разведки продолжают методично выявлять, находить и уничтожать каждого, кто пришел на украинскую землю с оружием.

На сегодня потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона человек.

Отметим, что более 628 тысяч оккупантов было ликвидировано только за последние полтора года, что свидетельствует об интенсификации боевых действий и эффективности украинской обороны.

Скриншот: ГУР

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