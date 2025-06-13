ЕС продлит временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года

Страны-члены ЕС единодушно договорились продлить временную защиту для более 4 млн украинцев до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

Поддержка украинцев в ЕС

— Пока Россия продолжает терроризировать украинских гражданских граждан беспорядочными воздушными ударами, ЕС продолжает демонстрировать свою солидарность с украинским народом, — заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семняк.

С марта 2022 года ЕС на основании директивы о временной защите предоставил безопасность и убежище более 4 млн беженцев из Украины.

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Система временной защиты облегчает нагрузку на национальные системы предоставления убежища, поскольку люди не должны подавать индивидуальные заявления о предоставлении убежища.

Права украинцев в ЕС

Продление срока действия не изменяет условия решения от марта 2022 года относительно категорий лиц и их прав.

Украинские беженцы сохраняют одинаковые права на всей территории ЕС, включая проживание, доступ к рынку труда и жилью, медицинскую помощь, социальную помощь и доступ к образованию для детей.

Продление до марта 2027 года является сигналом для перемещенных лиц из Украины, что им не нужно подавать заявления о предоставлении убежища в ближайшее время.

Польское председательство инициировало обсуждение стратегии постепенной отмены временной защиты после достижения справедливого мира.

Государства-члены рассматривают рекомендацию Совета по подготовке к скоординированному переходу от временной защиты.

Стратегия будет касаться перехода к другим правовым статусам проживания, создания условий для постепенного возвращения в Украину и активизации информирования о существующих возможностях.

— В ближайшее время мы будем работать над совместными решениями в этой сфере на уровне ЕС, — добавил Семёняк.

Совет планирует официально принять решение о продлении временной защиты на одном из своих следующих заседаний.

Напомним, что недавно обнародованный совместный отчет Deloitte и УВКБ ООН показал, что украинцы, проживающие в Польше, существенно способствовали росту польской экономики.

В 2024 году украинские беженцы обеспечили 2,7% ВВП Польши, при этом не нанеся ущерба рынку труда страны.

Уровень занятости среди украинцев трудоспособного возраста составляет 69%, тогда как среди поляков — 75%.

Авторы исследования отмечают, что прибытие украинцев не привело к росту безработицы, а наоборот — положительно повлияло на занятость поляков.

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