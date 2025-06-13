ЕС продлит временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года
Страны-члены ЕС единодушно договорились продлить временную защиту для более 4 млн украинцев до 4 марта 2027 года.
Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.
Поддержка украинцев в ЕС
— Пока Россия продолжает терроризировать украинских гражданских граждан беспорядочными воздушными ударами, ЕС продолжает демонстрировать свою солидарность с украинским народом, — заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семняк.
С марта 2022 года ЕС на основании директивы о временной защите предоставил безопасность и убежище более 4 млн беженцев из Украины.
Система временной защиты облегчает нагрузку на национальные системы предоставления убежища, поскольку люди не должны подавать индивидуальные заявления о предоставлении убежища.
Права украинцев в ЕС
Продление срока действия не изменяет условия решения от марта 2022 года относительно категорий лиц и их прав.
Украинские беженцы сохраняют одинаковые права на всей территории ЕС, включая проживание, доступ к рынку труда и жилью, медицинскую помощь, социальную помощь и доступ к образованию для детей.
Продление до марта 2027 года является сигналом для перемещенных лиц из Украины, что им не нужно подавать заявления о предоставлении убежища в ближайшее время.
Польское председательство инициировало обсуждение стратегии постепенной отмены временной защиты после достижения справедливого мира.
Государства-члены рассматривают рекомендацию Совета по подготовке к скоординированному переходу от временной защиты.
Стратегия будет касаться перехода к другим правовым статусам проживания, создания условий для постепенного возвращения в Украину и активизации информирования о существующих возможностях.
— В ближайшее время мы будем работать над совместными решениями в этой сфере на уровне ЕС, — добавил Семёняк.
Совет планирует официально принять решение о продлении временной защиты на одном из своих следующих заседаний.
Напомним, что недавно обнародованный совместный отчет Deloitte и УВКБ ООН показал, что украинцы, проживающие в Польше, существенно способствовали росту польской экономики.
В 2024 году украинские беженцы обеспечили 2,7% ВВП Польши, при этом не нанеся ущерба рынку труда страны.
Уровень занятости среди украинцев трудоспособного возраста составляет 69%, тогда как среди поляков — 75%.
Авторы исследования отмечают, что прибытие украинцев не привело к росту безработицы, а наоборот — положительно повлияло на занятость поляков.