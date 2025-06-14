На Сумщине враг остановлен, продвижения на Днепропетровщину нет – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Сумском направлении ситуация контролируемая — враг остановлен.

В Днепропетровской области россияне пытаются создать информационный эффект, продвигая диверсионные группы.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

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На Сумском направлении бои продолжаются вдоль границы

Во время общения с журналистами в пятницу Владимир Зеленский отметил, что ситуация на северо-слободском или Сумском направлении остается напряженной, но контролируемой.

– Северо-Слободское, которое мы называем Сумским направлением. Мы выравниваем позицию. Что важно: там 53 тысяч россиян. Бои там – вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой проходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди тоже понимали, как далеко Сумы, — подчеркнул президент.

В Днепропетровской области активизировались ДРГ

Отдельно президент прокомментировал ситуацию в Днепропетровской области. По его словам, Россия стремится создать видимость продвижения, используя небольшие диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

– Что касается Днепровской области. Продвижения группировки в Днепровскую область сейчас нет. Но для них очень важна информационная волна… и в Днепровской области пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу. Для них это важная история, сделать фотографию, видео и т.д. Поэтому они запускают маленькие ДРГ для того, чтобы они просто это сделали, — объяснил Зеленский.

В общем, ситуация на обоих направлениях находится под контролем украинских сил обороны, хотя противник не оставляет попыток изменить ее хотя бы в визуально-пропагандистском измерении.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поставил задачу масштабировать использование средств, способных противостоять российским дронам.

По его словам, россияне постоянно меняют характеристики своих Шахедов и тактику их применения, поэтому необходимо совершенствовать пути обнаружения дронов и своевременного уничтожения.

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