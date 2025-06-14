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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Сирський про захист від атак: Україна збільшить використання БпЛА-перехоплювачів

Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поставив завдання масштабувати використання засобів, здатних протистояти російським дронам.

Про це він  заявив за підсумками робочої наради щодо протидії ворожим ударним безпілотників, якими РФ щоночі тероризує мирні міста.

Як Україна посилюватиме захист від атак дронами

– Завдання номер один – нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз. Насамперед – збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів, – наголосив він.

За його словами, росіяни постійно змінюють характеристики своїх Шахедів і  тактику їх застосування, тому необхідно удосконалювати шляхи виявлення дронів та своєчасного знищення.

Зараз дивляться

Сирський зауважив, що завдання поставлено і визначено пріоритетні напрямки, адже від цього залежать життя людей, функціонування критичної інфраструктури та економікив цілому.

Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вже розробили різні види дронів-перехоплювачів, і зараз шукають додаткове фінансування для налагодження масового виробництва.

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