На Сумщині ворога зупинено, просування на Дніпропетровщину немає – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Сумському напрямку ситуація контрольована – ворога зупинено.

Водночас у Дніпропетровській області росіяни намагаються створити інформаційний ефект, просуваючи диверсійні групи.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

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На Сумському напрямку бої тривають уздовж кордону

Під час спілкування з журналістами у п’ятницю Володимир Зеленський зазначив, що ситуація на північно-слобідському, або Сумському напрямку, залишається напруженою, але контрольованою.

– Північно-слобідський, який ми називаємо Сумським напрямком. Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі росіян. Бої там – уздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворога зупинено. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми, – наголосив президент.

На Дніпропетровщині активізувалися ДРГ

Окремо президент прокоментував ситуацію в Дніпропетровській області. За його словами, Росія прагне створити видимість просування, використовуючи невеликі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

– Що стосується Дніпровської області. Просування угруповання на Дніпровську область зараз немає. Але для них дуже важлива інформаційна хвиля… і в Дніпровській області – намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, щоби ті просто це зробили, — пояснив Зеленський.

Загалом ситуація на обох напрямках перебуває під контролем українських Сил оборони, хоча противник не полишає спроб змінити її хоча б у візуально-пропагандистському вимірі.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поставив завдання масштабувати використання засобів, здатних протистояти російським дронам.

За його словами, росіяни постійно змінюють характеристики своїх Шахедів і тактику їхнього застосування, тому необхідно удосконалювати шляхи виявлення дронів та своєчасного знищення.

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