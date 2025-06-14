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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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ЗСУ звільнили Андріївку: Зеленський подякував воїнам за успішний наступ на Сумщині

Зеленський
Фото: Офіс президента

Українські військові 225 окремого штурмового полку звільнили Андріївку в Сумській області.

Про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський.

Українські військові звільнили Андріївку на Сумщині

Президент розповів, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Особливу увагу було приділено Покровському напрямку та Сумщині.

Зараз дивляться

Там українським військовим вдається витісняти російських загарбників. Зеленський подякував усім підрозділам, які досягають таких результатів.

– За підсумками цих днів на особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225 окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки. Дякую, хлопці, вам дуже! – повідомив президент.

Зауважимо, що на карті DeepStateMap лінія фронту на цьому напрямку не змінилася, адже відображається інформація за 13 червня.

Андріївка, Сумська область

Карта: DeepStateMap

Окрім 225 полку, Зеленський відзначив і 425 окремий штурмовий полк, який успішно виконує завдання на Покровському напрямку, а також 1 штурмовий полк і 82 десантно-штурмову бригаду, які проявили себе в боях на Донеччині.

Тоді як Куп’янському напрямку гарні результати демонструє 3 штурмова бригада.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Офіс президента

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