Павел Нарожный, Основатель БО Реактивна пошта
Павел Гвозденко, Заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем Тайфун Национальной гвардии Украины
Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О. К. Антонова
Олег Пономарь, политический аналитик, писатель
Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Фронт за неделю: РФ давит на Сумщину и Запорожье, пытается прорваться на Днепропетровщину
Последняя неделя была насыщенной разнообразными событиями. Российские войска пытаются наступать на Сумщине, стремятся прорваться на Днепропетровщину, бои продолжаются на других направлениях фронта. Потери России в войне достигли уже более 1 млн личного состава.
В то же время Россия не прекращала ракетные и беспилотные атаки по населенным пунктам Украины. В частности, под удары попали Киев, Одесса и другие города.
В США заявили о планах по сокращению военной помощи Украине. Министр обороны США Пит Хегсет утверждает, что будет сокращение бюджета, говоря о будущих поставках оружия. В ответ президент Владимир Зеленский сказал, что это глубоко несправедливый сигнал.
В ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные авиаудары по Ирану, в результате чего под атаку попали ключевые объекты, связанные с ядерной и военной инфраструктурой.
Факты ICTV узнавали, как изменилась ситуация на фронте в Украине с 6 до 13 июня, где больше всего давили российские войска в течение недели и какие ключевые события произошли в мире.
- Ситуация на фронте за последнюю неделю
- Как может измениться ситуация на фронте в ближайшее время
- Потери России в войне достигли 1 млн личного состава
- Удары РФ и беспилотные атаки по Украине
- Будет ли сокращение помощи США и чего ожидать Украине
- Обострение между Ираном и Израилем: как повлияет на Украину
Ситуация на фронте за последнюю неделю
По информации Генерального штаба ВСУ, в течение недели враг наиболее активно действовал на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.
На Харьковском российские войска пытались продвинуться к позициям украинских защитников в районе Каменки, в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое, вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка, сообщили в Генштабе ВСУ.
Под штурмы попала Сумщина, на которую пытались надвигаться войска РФ. В то же время оккупанты стремятся продвинуться на Днепропетровщину.
Наступление армии РФ на Сумскую область
Тактика войск России в Сумской области, как и на всей линии фронта, примерно одинакова, заявил Фактам ICTV основатель благотворительного фонда Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.
— Если мы посмотрим на количество боестолкновений по данным Генерального штаба ВСУ, то активность в последние дни довольно высокая. Там один день даже было 200 боестолкновений. Если взять в среднем, то примерно 100 в сутки. То есть это означает высокую активность врага, — сказал Нарожный.
По его словам, все атаки армии РФ идут небольшими группами. Российские оккупанты пытаются прощупать оборону и где-то прорваться, надеясь, что они где-то не столкнутся с нашими бойцами, дронами, артиллерией, пехотой и другими, кто стоит на защите.
Как отметил Нарожный, задача войск РФ в Сумской области заключается в том, чтобы завалить украинскую логистику. Для этого войскам РФ нужно взять Юнаковку, расположенную на трассе Сумы – Суджа.
Тогда они могут получить контроль над селом, которое является большим опорным пунктом. В Юнаковке есть огромное количество домов, которые не разрушили в результате огня. Если войска РФ получат контроль над населенным пунктом, то смогут там накопиться и пойти дальше на Сумы, утверждает военный эксперт.
Сейчас на рубежах Юнаковки украинские воины останавливают армию РФ. По его словам, у врага нет новых методов или оружия для войны, которое оккупанты еще не применяли. В то же время Нарожный заявил, что у армии РФ нет резервов, чтобы перетянуть силы на Сумщину или другое направление.
Что происходит в Запорожской области
Ситуация в Запорожской области остается достаточно сложной, заявил Фактам ICTV заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем Тайфун Национальной гвардии Украины Павел Гвозденко.
По его словам, оккупанты постоянно пытаются найти слабые места в украинской обороне, осуществляя массированные штурмы малыми группами и периодически при поддержке бронетехники, дронов-камикадзе и артиллерии.
— Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить работу нашей разведки и беспилотных систем. Также активно применяется авиация, сбрасывая авиабомбы на наши позиции и ближние населенные пункты, убивая там, в частности, мирное население, — сказал Гвозденко.
Заместитель командира ОЗ БССП Тайфун подчеркнул, что характер боев — изнурительный, интенсивный и технологичный. Противник не идет в открытый бой большими силами, как раньше, а вместо этого действует волнами, посылая вперед одиночных бойцов или небольшие группы пехоты под прикрытием огня и дронов.
— Далее те, кому удалось выжить, постепенно накапливаются в большие группы, ближе к позициям нашей обороны, и штурмуют их. Фактически это “мясные” атаки, но такая их тактика иногда дает им результаты, — подчеркнул он.
Однако украинские защитники достаточно хорошо держатся, несмотря на постоянные штурмы. В частности благодаря высокой точности работы дронов и неплохо скоординированным действиям между подразделениями.
— Мы адаптируемся под изменения в тактике и вовремя нейтрализуем, в частности видоизмененные действия врага, — утверждает заместитель командира ОЗ БССП Тайфун.
Попытки россиян прорваться на Днепропетровщину
Попытки врага продвинуться в направлении Днепропетровской области — это продолжение российской стратегии давления на всем южном фронте, отметил заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем Тайфун Национальной гвардии Украины Павел Гвозденко.
По его словам, цель оккупантов — выйти на оперативное пространство, поставить под угрозу крупные логистические узлы и главное посеять панику среди гражданского населения. Однако украинские воины держат линию, хотя это и чрезвычайно тяжело.
Он подчеркнул, что российское нашествие удается сдерживать благодаря:
- профессиональной работе пехоты, артиллерии и аэроразведки;
- дронам-камикадзе, которые уничтожают технику врага на подходах;
- самое главное — мотивации людей, которые понимают, что за ними их родные города и дома.
Но война истощает, подчеркнул Гвозденко, и чтобы держать фронт, сегодня критически важно иметь в достаточном количестве:
- более современные FPV-дроны с использованием автозахвата целей, дроны на оптоволокне, дроны-камикадзе самолетного типа;
- качественные средства РЭБ, чтобы глушить вражеские FPV-дроны;
- боеприпасы ко всем типам артиллерии;
- новые экипажи — хорошо обученные, слаженные и мотивированные.
Как может измениться ситуация на фронте в ближайшее время
Ситуация на фронте в ближайшее время может измениться — как в пользу Украины, так и России, считает заместитель командира ОЗ БССП Тайфун.
Он считает, что все зависит от динамики поставок оружия, интенсивности финансирования и соответственно увеличения производства украинских более современных видов дронов и ракет большой дальности, готовности резервных подразделений, а также интенсивности вражеского давления.
По его мнению, с украинской стороны есть потенциал для стабилизации и даже контратак.
— Мы уже видели, что технологическое преимущество — дроны, РЭБ, высокоточная артиллерия — дает результаты. Но без непрерывной подпитки ресурсами это преимущество, к сожалению, быстро теряется, — подчеркнул Гвозденко.
Потери России в войне достигли 1 млн личного состава
— Цифра в миллион погибших и раненых россиян — это не просто статистика. Это свидетельство масштабного мясорубного подхода, с которым Кремль ведет эту войну. К сожалению, все указывает на то, что в России это не вызывает ни морального шока, ни политических последствий. Тамошний режим десятилетиями воспитывал отношение к человеку как к расходному материалу. Они до сих пор воюют по принципу “бабы еще нарожают”, — убежден Гвозденко.
По его мнению, Россию не останавливают потери. Она остановится только тогда, когда убедится, что не способна достичь ни одной из поставленных целей. Речь идет не об уговорах или переговорах, а о потере ресурса: человеческого, технического, финансового и морального.
Заместитель командира ОЗ БССП Тайфун убежден, чтобы заставить агрессора остановиться, нужны:
- постоянные большие боевые потери РФ, которые не позволяют формировать ударные резервы;
- разрушение с тыловой логистики, производства, энергетики;
- точно более жесткое санкционное давление и максимальная изоляция РФ;
- международная решимость — без двойных стандартов, “усталости от войны” и попыток задобрить агрессора, как это сейчас чувствуется со стороны президента США.
— Только когда российские власти поймут, что война больше ничего не дает, кроме большого вреда и истощения для них, тогда появится шанс на ее прекращение. Но до тех пор мы вынуждены уничтожать каждого, кто пришел с оружием на нашу землю, — отметил Гвозденко.
Удары РФ и беспилотные атаки по Украине
В течение недели Россия нанесла немало ударов и осуществила дроновых атак по Украине. В частности, в ночь на 9 июня РФ запустила 499 средств воздушного нападения, 10 июня — 322, 11 июня — 86, 12 июня — 63, а 13 июня — 59.
Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко заявил Фактам ICTV, что это свидетельствует об определенной тенденции.
— Это говорит о том, что не будет 500 дронов ежедневно. Нет у России таких возможностей. Средняя возможность РФ — это 100 дронов в день. Для этого надо больше производить. Они же не сами по себе не размножаются, — сказал Романенко.
По данным разведки, производство иранских дронов хотят запустить в КНДР. Авиаэксперт объяснил, повлияет ли это на увеличение производства ударных беспилотников и сколько времени на это нужно.
— Если в КНДР запустят, то может. Но они же тоже будут начинать с сотен дронов, а не с тысяч. И это на далекую перспективу. Вот россияне запускали завод год, на полную мощность выходили более полутора лет. Неизвестно, насколько будет такая возможность выпускать эти дроны в Северной Корее. Все же нужны компоненты, — отметил он.
Валерий Романенко не видит перспектив для роста мощности российского производства и соответственно дроновых атак РФ по Украине по крайней мере до осени 2025 года.
Будет ли сокращение помощи США и чего ожидать Украине
США сократят финансирование помощи Украине в следующем году, заявил американский министр обороны Пит Гегсет.
Политический аналитик Олег Пономарь в комментарии Фактам ICTV отметил, что президент США Дональд Трамп только хочет заключить мирное соглашение, но ему не важно, какая из стран уступит в своих интересах — Россия или Украина.
— Он постоянно обвиняет обе стороны. Он хочет только сделку. Он хочет получить Нобелевскую премию мира. Ему безразлично в результате чьих интересов. Поэтому он давит на Украину даже больше, чем на Россию. Мы не удивляемся тому факту, что за полгода Трамп не подал в Конгресс ни одного запроса на большой пакет военной помощи Украине, — сказал Пономарь.
Политолог напомнил, что при правлении Джо Байдена Конгресс США принял три таких больших пакета. Среди них: два, когда было большинство демократов в Палате представителей, а еще один, когда большинство было у республиканцев.
За шесть месяцев Трамп ни разу не подал такой запрос, обратил внимание Пономарь. Оружие от США продолжает поступать в Украину в мизерном количестве, но это остатки пакетов, которые выделили еще при Байдене. Кроме этого, поступает минимум разведданных.
— Что может изменить это? Почти ничего. Могут быть какие-то колебания, чуть больше, чуть меньше. Но кардинально — нет. Какой выход Украины? Что это может компенсировать? Только Европа, Канада и Великобритания. То есть ЕС и страны, которые не входят в Евросоюз, но являются нашими союзниками, — пояснил эксперт.
По словам политолога, последняя встреча в формате Рамштайн показала, что Европа готова наращивать военную помощь. В частности, Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды, страны Балтии и Северной Европы.
— Все увеличивают пакеты военной помощи и готовы компенсировать то, что не добавляет Америка. Конечно, все нельзя компенсировать, но на 60-70% можно. У Украины нет другого выхода. Будем брать то, что дает Европа. Но на капитуляцию Украина не пойдет. Какое-то время так можно держаться, а дальше время покажет, — подчеркнул Пономарь.
Обострение между Ираном и Израилем: как повлияет на Украину
Израильская армия нанесла массированные удары по иранским ядерным и военным объектам. Иран нанес ответные удары.
Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович заявил Фактам ICTV, что обострение на Ближнем Востоке может повлиять на войну в Украине, однако это будет зависеть от того, как долго будут происходить эти процессы.
— Есть два базовых сценария. Сценарий, что все это закончится за пару недель, тогда не будет большого влияния на Украину. В том смысле, что не слишком переориентируют внимание европейские страны и США на Ближневосточную проблему, — пояснил эксперт.
По его мнению, президент США Дональд Трамп, понимая, что его миротворческие усилия на Ближнем Востоке провалилась, может попытаться реабилитироваться в контексте российско-украинской войны.
То есть Трамп может приложить больше усилий, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, а не продолжать войну. Но это при условии, если все это будет происходить до двух недель примерно, предположил политолог.
Если конфликт очень сильно затянется, например, продлится от трех до шести месяцев, то главным последствием станет переориентация внимания на Ближний Восток, считает Рейтерович.
— Во-вторых, история с колебанием цен на нефть. Не то, что Россия слишком много на этом заработает, но ей точно будет лучше, чем сейчас. Это является определенной проблемой. Плюс и США, даже частично Европейский Союз, тоже будут больше внимания уделять решению этой проблемы на Ближнем Востоке, внимание к Украине будет просто меньше, — сказал он.
Но с большой вероятностью будет реализован именно первый сценарий, поскольку между Ираном и Израилем нет сухопутной границы, предположил Рейтерович.
По его словам, эти страны по большому счету могут обмениваться только дроновыми и ракетными ударами, использовать авиацию и частично флот. Как правило, это длится несколько дней, а после этого наступает определенное затишье.
— Будем надеяться, что именно этот сценарий будет реализован. Соответственно внимание к Украине не уменьшится, а наоборот будут сделаны правильные выводы американцами по поводу того, что Россия просто водит за нос и занимается имитацией переговоров, потому что на самом деле ни о чем не собирается договариваться, — отметил Рейтерович.