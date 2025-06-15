Фронт за неделю: РФ давит на Сумщину и Запорожье, пытается прорваться на Днепропетровщину

Потери России в войне достигли 1 млн личного состава

— Цифра в миллион погибших и раненых россиян — это не просто статистика. Это свидетельство масштабного мясорубного подхода, с которым Кремль ведет эту войну. К сожалению, все указывает на то, что в России это не вызывает ни морального шока, ни политических последствий. Тамошний режим десятилетиями воспитывал отношение к человеку как к расходному материалу. Они до сих пор воюют по принципу “бабы еще нарожают”, — убежден Гвозденко.

По его мнению, Россию не останавливают потери. Она остановится только тогда, когда убедится, что не способна достичь ни одной из поставленных целей. Речь идет не об уговорах или переговорах, а о потере ресурса: человеческого, технического, финансового и морального.

Заместитель командира ОЗ БССП Тайфун убежден, чтобы заставить агрессора остановиться, нужны:

постоянные большие боевые потери РФ, которые не позволяют формировать ударные резервы;

разрушение с тыловой логистики, производства, энергетики;

точно более жесткое санкционное давление и максимальная изоляция РФ;

международная решимость — без двойных стандартов, “усталости от войны” и попыток задобрить агрессора, как это сейчас чувствуется со стороны президента США.

— Только когда российские власти поймут, что война больше ничего не дает, кроме большого вреда и истощения для них, тогда появится шанс на ее прекращение. Но до тех пор мы вынуждены уничтожать каждого, кто пришел с оружием на нашу землю, — отметил Гвозденко.

Удары РФ и беспилотные атаки по Украине

В течение недели Россия нанесла немало ударов и осуществила дроновых атак по Украине. В частности, в ночь на 9 июня РФ запустила 499 средств воздушного нападения, 10 июня — 322, 11 июня — 86, 12 июня — 63, а 13 июня — 59.

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко заявил Фактам ICTV, что это свидетельствует об определенной тенденции.

— Это говорит о том, что не будет 500 дронов ежедневно. Нет у России таких возможностей. Средняя возможность РФ — это 100 дронов в день. Для этого надо больше производить. Они же не сами по себе не размножаются, — сказал Романенко.

По данным разведки, производство иранских дронов хотят запустить в КНДР. Авиаэксперт объяснил, повлияет ли это на увеличение производства ударных беспилотников и сколько времени на это нужно.

— Если в КНДР запустят, то может. Но они же тоже будут начинать с сотен дронов, а не с тысяч. И это на далекую перспективу. Вот россияне запускали завод год, на полную мощность выходили более полутора лет. Неизвестно, насколько будет такая возможность выпускать эти дроны в Северной Корее. Все же нужны компоненты, — отметил он.

Валерий Романенко не видит перспектив для роста мощности российского производства и соответственно дроновых атак РФ по Украине по крайней мере до осени 2025 года.

Будет ли сокращение помощи США и чего ожидать Украине

США сократят финансирование помощи Украине в следующем году, заявил американский министр обороны Пит Гегсет.

Политический аналитик Олег Пономарь в комментарии Фактам ICTV отметил, что президент США Дональд Трамп только хочет заключить мирное соглашение, но ему не важно, какая из стран уступит в своих интересах — Россия или Украина.

— Он постоянно обвиняет обе стороны. Он хочет только сделку. Он хочет получить Нобелевскую премию мира. Ему безразлично в результате чьих интересов. Поэтому он давит на Украину даже больше, чем на Россию. Мы не удивляемся тому факту, что за полгода Трамп не подал в Конгресс ни одного запроса на большой пакет военной помощи Украине, — сказал Пономарь.

Политолог напомнил, что при правлении Джо Байдена Конгресс США принял три таких больших пакета. Среди них: два, когда было большинство демократов в Палате представителей, а еще один, когда большинство было у республиканцев.

За шесть месяцев Трамп ни разу не подал такой запрос, обратил внимание Пономарь. Оружие от США продолжает поступать в Украину в мизерном количестве, но это остатки пакетов, которые выделили еще при Байдене. Кроме этого, поступает минимум разведданных.

— Что может изменить это? Почти ничего. Могут быть какие-то колебания, чуть больше, чуть меньше. Но кардинально — нет. Какой выход Украины? Что это может компенсировать? Только Европа, Канада и Великобритания. То есть ЕС и страны, которые не входят в Евросоюз, но являются нашими союзниками, — пояснил эксперт.

По словам политолога, последняя встреча в формате Рамштайн показала, что Европа готова наращивать военную помощь. В частности, Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды, страны Балтии и Северной Европы.

— Все увеличивают пакеты военной помощи и готовы компенсировать то, что не добавляет Америка. Конечно, все нельзя компенсировать, но на 60-70% можно. У Украины нет другого выхода. Будем брать то, что дает Европа. Но на капитуляцию Украина не пойдет. Какое-то время так можно держаться, а дальше время покажет, — подчеркнул Пономарь.

Обострение между Ираном и Израилем: как повлияет на Украину

Израильская армия нанесла массированные удары по иранским ядерным и военным объектам. Иран нанес ответные удары.

Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович заявил Фактам ICTV, что обострение на Ближнем Востоке может повлиять на войну в Украине, однако это будет зависеть от того, как долго будут происходить эти процессы.

— Есть два базовых сценария. Сценарий, что все это закончится за пару недель, тогда не будет большого влияния на Украину. В том смысле, что не слишком переориентируют внимание европейские страны и США на Ближневосточную проблему, — пояснил эксперт.

По его мнению, президент США Дональд Трамп, понимая, что его миротворческие усилия на Ближнем Востоке провалилась, может попытаться реабилитироваться в контексте российско-украинской войны.

То есть Трамп может приложить больше усилий, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, а не продолжать войну. Но это при условии, если все это будет происходить до двух недель примерно, предположил политолог.

Если конфликт очень сильно затянется, например, продлится от трех до шести месяцев, то главным последствием станет переориентация внимания на Ближний Восток, считает Рейтерович.

— Во-вторых, история с колебанием цен на нефть. Не то, что Россия слишком много на этом заработает, но ей точно будет лучше, чем сейчас. Это является определенной проблемой. Плюс и США, даже частично Европейский Союз, тоже будут больше внимания уделять решению этой проблемы на Ближнем Востоке, внимание к Украине будет просто меньше, — сказал он.

Но с большой вероятностью будет реализован именно первый сценарий, поскольку между Ираном и Израилем нет сухопутной границы, предположил Рейтерович.

По его словам, эти страны по большому счету могут обмениваться только дроновыми и ракетными ударами, использовать авиацию и частично флот. Как правило, это длится несколько дней, а после этого наступает определенное затишье.

— Будем надеяться, что именно этот сценарий будет реализован. Соответственно внимание к Украине не уменьшится, а наоборот будут сделаны правильные выводы американцами по поводу того, что Россия просто водит за нос и занимается имитацией переговоров, потому что на самом деле ни о чем не собирается договариваться, — отметил Рейтерович.

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