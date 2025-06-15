Фронт за тиждень: РФ тисне на Сумщину та Запоріжжя, намагається прорватися на Дніпропетровщину

Втрати Росії у війні сягнули 1 млн особового складу

– Цифра в мільйон загиблих і поранених росіян – це не просто статистика. Це свідчення масштабного м’ясорубного підходу, з яким Кремль веде цю війну. На жаль, усе вказує на те, що в Росії це не викликає ані морального шоку, ані політичних наслідків. Тамтешній режим десятиліттями виховував ставлення до людини як до витратного матеріалу. Вони досі воюють за принципом “баби ще народять”, – переконаний Гвозденко.

На його думку, Росію не зупиняють втрати. Вона спиниться лише тоді, коли переконається, що не здатна досягти жодної з поставлених цілей. Йдеться не про умовляння чи переговори, а про втрату ресурсу: людського, технічного, фінансового та морального.

Заступник командира ОЗ БССП Тайфун переконаний, щоб змусити агресора зупинитися, потрібні:

постійні великі бойові втрати РФ, які не дозволяють формувати ударні резерви;

руйнація з тилової логістики, виробництва, енергетики;

точно більш жорсткий санкційний тиск і максимальна ізоляція РФ;

міжнародна рішучість – без подвійних стандартів, “втоми від війни” та намагань задобрити агресора, як це зараз відчувається з боку президента США.

– Тільки коли російська влада зрозуміє, що війна більше нічого не дає, окрім великої шкоди та виснаження для них, тоді з’явиться шанс на її припинення. Але до того часу ми змушені знищувати кожного, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, – наголосив Гвозденко.

Удари РФ та дронові атаки по Україні

Упродовж тижня Росія завдала чимало ударів та здійснила дронових атак по Україні. Зокрема у ніч на 9 червня РФ запустила 499 засобів повітряного нападу, 10 червня – 322, 11 червня – 86, 12 червня – 63, а 13 червня – 59.

Провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова, авіаексперт Валерій Романенко заявив Фактам ICTV, що це свідчить про певну тенденцію.

– Це свідчить про те, що не буде 500 дронів щоденно. Немає у Росії таких можливостей. Середня можливість РФ – це 100 дронів на день. Для цього треба більше виробляти. Вони ж самі по собі не розмножуються, – сказав Романенко.

За даними розвідки, виробництво іранських дронів хочуть запустити в КНДР. Авіаексперт пояснив, чи це вплине на збільшення виробництва ударних безпілотників і скільки часу на це потрібно.

– Якщо в КНДР запустять, то може. Але вони ж теж починатимуть із сотень дронів, а не з тисяч. І це на далеку перспективу. От росіяни запускали завод рік, на повну потужність виходили понад півтора року. Невідомо, наскільки буде така можливість випускати ці дрони у Північній Кореї. Все ж таки потрібні компоненти, – зазначив він.

Валерій Романенко не бачить перспектив для зростання потужності російського виробництва та відповідно дронових атак РФ по Україні принаймні до осені 2025 року.

Чи буде скорочення допомоги США і чого очікувати Україні

США скоротять фінансування допомоги Україні наступного року, заявив американський міністр оборони Піт Гегсет.

Політичний аналітик Олег Пономар у коментарі Фактам ICTV зазначив, що президент США Дональд Трамп лише хоче укласти мирну угоду, але йому не важливо, яка з країн поступиться своїми інтересами – Росія чи Україна.

– Він постійно звинувачує обидві сторони. Він хоче тільки угоду. Він хоче отримати Нобелівську премію миру. Йому байдуже внаслідок чиїх інтересів. Тому він тисне на Україну навіть більше, ніж на Росію. Ми не дивуємося тому факту, що за пів року Трамп не подав у Конгрес жодного запиту на великий пакет військової допомоги Україні, – сказав Пономар.

Політолог нагадав, що за правління Джо Байдена Конгрес США ухвалив три такі великі пакети. Серед них: два, коли була більшість демократів у Палаті представників, а ще один, коли більшість була у республіканців.

За шість місяців Трамп жодного разу не подав такий запит, звернув увагу Пономар. Зброя від США продовжує надходити в Україну в мізерній кількості, але це залишки пакетів, які виділили ще за правління Байдена. Крім цього, надходить мінімум розвідданих.

– Що може змінити це? Майже нічого. Можуть бути якісь коливання, трохи більше, трохи менше. Але кардинально – ні. Який вихід України? Що це може компенсувати? Тільки Європа, Канада і Велика Британія. Тобто ЄС і країни, які не входять до Євросоюзу, але є нашими союзниками, – пояснив експерт.

За словами політолога, остання зустріч у форматі Рамштайн показала, що Європа готова нарощувати військову допомогу. Зокрема Німеччина, Велика Британія, Канада, Нідерланди, країни Балтії та Північної Європи.

– Усі збільшують пакети військової допомоги та готові компенсувати те, що не додає Америка. Звичайно, все не можна компенсувати, але на 60-70% можна. Україна не має іншого виходу. Братимемо те, що дає Європа. Але на капітуляцію Україна не піде. Якийсь час так можна триматися, а далі час покаже, – наголосив Пономар.

Загострення між Іраном та Ізраїлем: як вплине на Україну

Ізраїльська армія завдала масованих ударів по іранських ядерних і військових об’єктах. Іран завдав ударів у відповідь.

Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович заявив Фактам ICTV, що загострення на Близькому Сході може вплинути на війну в Україні, проте це залежатиме від того, як довго відбуватимуться ці процеси.

– Є два базових сценарії. Сценарій, що все це закінчиться за кілька тижнів, тоді не буде великого впливу на Україну. В тому сенсі, що не надто переорієнтують увагу європейські країни та США на Близькосхідну проблему, – пояснив експерт.

На його думку, президент США Дональд Трамп, розуміючи, що його миротворчі зусилля на Близькому Сході провалилася, може спробувати реабілітуватися в контексті російсько-української війни.

Тобто Трамп може докласти більше зусиль, щоби змусити Росію сісти за стіл переговорів, а не продовжувати війну. Але це за умови, якщо все це відбуватиметься до двох тижнів приблизно, припустив політолог.

Якщо конфлікт дуже затягнеться, наприклад, триватиме від трьох до шести місяців, то головним наслідком стане переорієнтування уваги на Близький Схід, вважає Рейтерович.

– По-друге, історія з коливанням цін на нафту. Не те що Росія надто багато на цьому заробить, але їй точно буде краще, ніж зараз. Це є певною проблемою. Плюс і США, навіть частково Європейський Союз, теж більше уваги приділятимуть розв’язанню цієї проблеми на Близькому Сході, увага до України буде просто меншою, – сказав він.

Але з великою ймовірністю буде реалізований саме перший сценарій, оскільки між Іраном та Ізраїлем немає сухопутного кордону, припустив Рейтерович.

За його словами, ці країни значною мірою можуть обмінюватися тільки дроновими й ракетними ударами, використовувати авіацію та частково флот. Як правило, це триває кілька днів, а після цього наступає певне затишшя.

– Сподіватимемося, що саме цей сценарій буде реалізований. Тому й увага до України не зменшиться, а навпаки, американці зроблять правильні висновки з приводу того, що Росія просто водить їх за носа, займаючись імітацією переговорів, бо насправді ні про що не збирається домовлятися, – наголосив Рейтерович.

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