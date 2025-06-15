Павло Нарожний, Засновник БО Реактивна пошта
Павло Гвозденко, Заступник командира окремого загону безпілотних систем Тайфун Національної гвардії України
Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова
Олег Пономар, політичний аналітик, письменник
Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
Фронт за тиждень: РФ тисне на Сумщину та Запоріжжя, намагається прорватися на Дніпропетровщину
Останній тиждень був насиченим різноманітними подіями. Російські війська намагаються наступати на Сумщині, прагнуть прорватися на Дніпропетровщину, бої тривають на інших напрямках фронту. Втрати Росії у війні сягнули вже понад 1 млн особового складу.
Водночас Росія не припиняла ракетні та дронові атаки по населених пунктах України. Зокрема під удари потрапили Київ, Одеса та інші міста.
У США заявили про плани щодо скорочення військової допомоги Україні. Міністр оборони США Піт Гегсет стверджує, що очікується скорочення бюджету, говорячи про майбутні постачання зброї. У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що це глибоко несправедливий сигнал.
У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ірану, внаслідок чого під атаку потрапили ключові об’єкти, пов’язані з ядерною та військовою інфраструктурою.
Факти ICTV дізнавалися, як змінилася ситуація на фронті в Україні з 6 до 13 червня, де найбільше тиснули російські війська протягом тижня та які ключові події відбулися у світі.
- Ситуація на фронті за останній тиждень
- Як може змінитися ситуація на фронті найближчим часом
- Втрати Росії у війні сягнули 1 млн особового складу
- Удари РФ та дронові атаки по Україні
- Чи буде скорочення допомоги США і чого очікувати Україні
- Загострення між Іраном та Ізраїлем: як вплине на Україну
Ситуація на фронті за останній тиждень
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом тижня ворог найбільш активно діяв на Лиманському, Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках.
На Харківському російські війська намагалися просунутися до позицій українських захисників у районі Кам’янки, в напрямку населених пунктів Липці та Красне Перше, поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне та Кам’янка, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Під штурми потрапила Сумщина, на яку намагалися насуватися війська РФ. Водночас окупанти прагнуть просунутися на Дніпропетровщину.
Наступ армії РФ на Сумську область
Тактика військ Росії у Сумській області, як і на всій лінії фронту, приблизно однакова, заявив Фактам ICTV засновник благодійного фонду Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний.
– Якщо ми подивимося на кількість боєзіткнень за даними Генерального штабу ЗСУ, то активність останніми днями доволі висока. Там один день навіть було 200 боєзіткнень. Якщо взяти у середньому, то приблизно 100 на добу. Тобто це означає високу активність ворога, – сказав Нарожний.
За його словами, всі атаки армії РФ ідуть невеличкими групами. Російські окупанти намагаються промацати оборону та десь прорватися, сподіваючись, що вони не зіткнуться з нашими бійцями, дронами, артилерією, піхотою та іншими, хто стоїть на захисті.
Як зазначив Нарожний, завдання військ РФ у Сумській області полягає у тому, щоб завалити українську логістику. Для цього військам РФ потрібно взяти Юнаківку, розташовану на трасі Суми – Суджа.
Тоді вони можуть отримати контроль над селом, яке є великим опорним пунктом. В Юнаківці є величезна кількість будинків, які не зруйнували внаслідок вогню. Якщо війська РФ отримають контроль над населеним пунктом, то зможуть там накопичитися та піти далі на Суми, стверджує військовий експерт.
Зараз на рубежах Юнаківки українські воїни зупиняють армію РФ. За його словами, у ворога немає нових методів чи зброї для війни, яку окупанти ще не застосовували. Водночас Нарожний заявив, що в армії РФ немає резервів, щоб перетягнути сили на Сумщину чи інший напрямок.
Що відбувається у Запорізькій області
Ситуація у Запорізькій області залишається досить складною, заявив Фактам ICTV заступник командира окремого загону безпілотних систем Тайфун Національної гвардії України Павло Гвозденко.
За його словами, окупанти постійно намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, здійснюючи масовані штурми малими групами та, періодично, за підтримки бронетехніки, дронів-камікадзе й артилерії.
– Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити роботу нашої розвідки та безпілотних систем. Також активно застосовується авіація, скидаючи авіабомби на наші позиції та ближні населені пункти, вбиваючи там, зокрема, мирне населення, – сказав Гвозденко.
Заступник командира ОЗ БССП Тайфун наголосив, що характер боїв – виснажливий, інтенсивний і технологічний. Противник не йде у відкритий бій великими силами, як раніше, натомість діє хвилями, посилаючи вперед поодиноких бійців або невеликі групи піхоти під прикриттям вогню та дронів.
– Далі ті, кому вдалося вижити, поступово накопичуються у більші групи, ближче до позицій нашої оборони, та штурмують їх. Фактично це “м’ясні” атаки, але така їхня тактика інколи дає їм результати, – наголосив він.
Проте українські захисники досить добре тримаються, попри постійні штурми. Зокрема завдяки високій точності роботи дронів і непогано скоординованим діям між підрозділами.
– Ми адаптуємося під зміни в тактиці та вчасно нейтралізуємо, зокрема видозмінені дії ворога, – стверджує заступник командира ОЗ БССП Тайфун.
Спроби росіян прорватися на Дніпропетровщину
Спроби ворога просунутись у напрямку Дніпропетровської області — це продовження російської стратегії тиску на всьому південному фронті, наголосив заступник командира окремого загону безпілотних систем Тайфун Національної гвардії України Павло Гвозденко.
За його словами, мета окупантів – вийти на оперативний простір, поставити під загрозу великі логістичні вузли та, основне, посіяти паніку серед цивільного населення. Однак українські воїни тримають лінію, хоч це й надзвичайно тяжко.
Він наголосив, що російську навалу вдається стримувати завдяки:
- професійній роботі піхоти, артилерії та аеророзвідки;
- дронам-камікадзе, які нищать техніку ворога на підходах;
- найголовніше – мотивації людей, які розуміють, що за ними їхні рідні міста й домівки.
Але війна виснажує, зауважив Гвозденко, тому, щоб тримати фронт, сьогодні критично важливо мати в достатній кількості:
- сучасніші FPV-дрони з використанням автозахоплення цілей, дрони на оптоволокні, дрони-камікадзе літакового типу;
- якісні засоби РЕБ, щоб глушити ворожі FPV-дрони;
- боєприпаси до всіх типів артилерії;
- нові екіпажі – добре навчені, злагоджені та вмотивовані.
Як може змінитися ситуація на фронті найближчим часом
Ситуація на фронті найближчим часом може змінитися – як на користь України, так і Росії, вважає заступник командира ОЗ БССП Тайфун.
Він зазначає, що все залежить від динаміки постачання зброї, інтенсивності фінансування та, відповідно, збільшення виробництва українських сучасніших видів дронів та ракет великої дальності, готовності резервних підрозділів, а також інтенсивності ворожого тиску.
На його думку, з українського боку є потенціал для стабілізації і навіть контратак.
– Ми вже бачили, що технологічна перевага – дрони, РЕБ, високоточна артилерія – дає результати. Але без безперервного підживлення ресурсами ця перевага, на жаль, швидко втрачається, – наголосив Гвозденко.
Втрати Росії у війні сягнули 1 млн особового складу
– Цифра в мільйон загиблих і поранених росіян – це не просто статистика. Це свідчення масштабного м’ясорубного підходу, з яким Кремль веде цю війну. На жаль, усе вказує на те, що в Росії це не викликає ані морального шоку, ані політичних наслідків. Тамтешній режим десятиліттями виховував ставлення до людини як до витратного матеріалу. Вони досі воюють за принципом “баби ще народять”, – переконаний Гвозденко.
На його думку, Росію не зупиняють втрати. Вона спиниться лише тоді, коли переконається, що не здатна досягти жодної з поставлених цілей. Йдеться не про умовляння чи переговори, а про втрату ресурсу: людського, технічного, фінансового та морального.
Заступник командира ОЗ БССП Тайфун переконаний, щоб змусити агресора зупинитися, потрібні:
- постійні великі бойові втрати РФ, які не дозволяють формувати ударні резерви;
- руйнація з тилової логістики, виробництва, енергетики;
- точно більш жорсткий санкційний тиск і максимальна ізоляція РФ;
- міжнародна рішучість – без подвійних стандартів, “втоми від війни” та намагань задобрити агресора, як це зараз відчувається з боку президента США.
– Тільки коли російська влада зрозуміє, що війна більше нічого не дає, окрім великої шкоди та виснаження для них, тоді з’явиться шанс на її припинення. Але до того часу ми змушені знищувати кожного, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, – наголосив Гвозденко.
Удари РФ та дронові атаки по Україні
Упродовж тижня Росія завдала чимало ударів та здійснила дронових атак по Україні. Зокрема у ніч на 9 червня РФ запустила 499 засобів повітряного нападу, 10 червня – 322, 11 червня – 86, 12 червня – 63, а 13 червня – 59.
Провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова, авіаексперт Валерій Романенко заявив Фактам ICTV, що це свідчить про певну тенденцію.
– Це свідчить про те, що не буде 500 дронів щоденно. Немає у Росії таких можливостей. Середня можливість РФ – це 100 дронів на день. Для цього треба більше виробляти. Вони ж самі по собі не розмножуються, – сказав Романенко.
За даними розвідки, виробництво іранських дронів хочуть запустити в КНДР. Авіаексперт пояснив, чи це вплине на збільшення виробництва ударних безпілотників і скільки часу на це потрібно.
– Якщо в КНДР запустять, то може. Але вони ж теж починатимуть із сотень дронів, а не з тисяч. І це на далеку перспективу. От росіяни запускали завод рік, на повну потужність виходили понад півтора року. Невідомо, наскільки буде така можливість випускати ці дрони у Північній Кореї. Все ж таки потрібні компоненти, – зазначив він.
Валерій Романенко не бачить перспектив для зростання потужності російського виробництва та відповідно дронових атак РФ по Україні принаймні до осені 2025 року.
Чи буде скорочення допомоги США і чого очікувати Україні
США скоротять фінансування допомоги Україні наступного року, заявив американський міністр оборони Піт Гегсет.
Політичний аналітик Олег Пономар у коментарі Фактам ICTV зазначив, що президент США Дональд Трамп лише хоче укласти мирну угоду, але йому не важливо, яка з країн поступиться своїми інтересами – Росія чи Україна.
– Він постійно звинувачує обидві сторони. Він хоче тільки угоду. Він хоче отримати Нобелівську премію миру. Йому байдуже внаслідок чиїх інтересів. Тому він тисне на Україну навіть більше, ніж на Росію. Ми не дивуємося тому факту, що за пів року Трамп не подав у Конгрес жодного запиту на великий пакет військової допомоги Україні, – сказав Пономар.
Політолог нагадав, що за правління Джо Байдена Конгрес США ухвалив три такі великі пакети. Серед них: два, коли була більшість демократів у Палаті представників, а ще один, коли більшість була у республіканців.
За шість місяців Трамп жодного разу не подав такий запит, звернув увагу Пономар. Зброя від США продовжує надходити в Україну в мізерній кількості, але це залишки пакетів, які виділили ще за правління Байдена. Крім цього, надходить мінімум розвідданих.
– Що може змінити це? Майже нічого. Можуть бути якісь коливання, трохи більше, трохи менше. Але кардинально – ні. Який вихід України? Що це може компенсувати? Тільки Європа, Канада і Велика Британія. Тобто ЄС і країни, які не входять до Євросоюзу, але є нашими союзниками, – пояснив експерт.
За словами політолога, остання зустріч у форматі Рамштайн показала, що Європа готова нарощувати військову допомогу. Зокрема Німеччина, Велика Британія, Канада, Нідерланди, країни Балтії та Північної Європи.
– Усі збільшують пакети військової допомоги та готові компенсувати те, що не додає Америка. Звичайно, все не можна компенсувати, але на 60-70% можна. Україна не має іншого виходу. Братимемо те, що дає Європа. Але на капітуляцію Україна не піде. Якийсь час так можна триматися, а далі час покаже, – наголосив Пономар.
Загострення між Іраном та Ізраїлем: як вплине на Україну
Ізраїльська армія завдала масованих ударів по іранських ядерних і військових об’єктах. Іран завдав ударів у відповідь.
Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович заявив Фактам ICTV, що загострення на Близькому Сході може вплинути на війну в Україні, проте це залежатиме від того, як довго відбуватимуться ці процеси.
– Є два базових сценарії. Сценарій, що все це закінчиться за кілька тижнів, тоді не буде великого впливу на Україну. В тому сенсі, що не надто переорієнтують увагу європейські країни та США на Близькосхідну проблему, – пояснив експерт.
На його думку, президент США Дональд Трамп, розуміючи, що його миротворчі зусилля на Близькому Сході провалилася, може спробувати реабілітуватися в контексті російсько-української війни.
Тобто Трамп може докласти більше зусиль, щоби змусити Росію сісти за стіл переговорів, а не продовжувати війну. Але це за умови, якщо все це відбуватиметься до двох тижнів приблизно, припустив політолог.
Якщо конфлікт дуже затягнеться, наприклад, триватиме від трьох до шести місяців, то головним наслідком стане переорієнтування уваги на Близький Схід, вважає Рейтерович.
– По-друге, історія з коливанням цін на нафту. Не те що Росія надто багато на цьому заробить, але їй точно буде краще, ніж зараз. Це є певною проблемою. Плюс і США, навіть частково Європейський Союз, теж більше уваги приділятимуть розв’язанню цієї проблеми на Близькому Сході, увага до України буде просто меншою, – сказав він.
Але з великою ймовірністю буде реалізований саме перший сценарій, оскільки між Іраном та Ізраїлем немає сухопутного кордону, припустив Рейтерович.
За його словами, ці країни значною мірою можуть обмінюватися тільки дроновими й ракетними ударами, використовувати авіацію та частково флот. Як правило, це триває кілька днів, а після цього наступає певне затишшя.
– Сподіватимемося, що саме цей сценарій буде реалізований. Тому й увага до України не зменшиться, а навпаки, американці зроблять правильні висновки з приводу того, що Росія просто водить їх за носа, займаючись імітацією переговорів, бо насправді ні про що не збирається домовлятися, – наголосив Рейтерович.