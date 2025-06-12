Потери РФ в войне против Украины превысили 1 млн – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1140 российских оккупантов. На сегодняшний день общие потери РФ в войне превысили 1 миллион.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также на фронте за прошедшие сутки россияне потеряли 47 единиц артиллерийских систем, шесть танков и одно средство противовоздушной обороны.

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Потери РФ в войне на 12 июня 2025 года:

личного состава ‒ около 1 000 340 (+1140) человек,

танков ‒ 10933 (+6) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 22786 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 29063 (+47) ед.,

РСЗО – 1413 ед.,

средств ПВО – 1184 (+1) ед.,

самолетов – 416 ед.,

вертолетов – 337 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40435 (+138),

крылатых ракет – 3337 ед.,

кораблей/катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 51715 (+136) ед.,

специальная техника – 3914 ед.

Стоит отметить, что сегодня, 12 июня, государство-агрессор отмечает День России.

— Каждая имперская авантюра имела свою цену. Северная война унесла 30 тысяч московитов. Поход Наполеона 1812 года – 200 тысяч солдат. Первая мировая уничтожила 2 миллиона россиян и разрушила Российскую империю. А за 3,5 года широкомасштабной агрессии в Украине потери российских захватчиков составляют уже миллион человек. Миллион уничтоженных и искалеченных из-за больных имперских амбиций, — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Военные отмечают, что эти потери РФ в войне в Украине — не окончательная цифра, и чем меньше оккупантов на нашей земле, тем быстрее Силы обороны освободят свою страну от врага.

По данным Генштаба ВСУ, Российская Федерация только за последние полтора года потеряла не менее 628 тысяч своих военных.

За 2022 год захватчики потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки).

захватчики потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки). За 2023 год потери оккупантов составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки).

потери оккупантов составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки). За 2024 год – 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки).

– 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки). В 2025 году, по состоянию на 4 июня, потери российской армии превысили 200 тысяч. В этом году в среднем враг терял 1286 военных в сутки.

Впервые Генштаб ВСУ обнародовал статистику потерь врага 1 марта 2022 года – 5710 уничтоженных оккупантов и 200 пленных. Тогда бои были слишком интенсивными, поэтому подсчитать более точно было трудно.

2 марта общие потери врага выросли до 5840 человек — за сутки была подтверждена ликвидация 130 военных.

3 марта, после уточнения данных, потери российского врага составили 9000 человек.

Наиболее результативные дни:

28 ноября 2024 года — за сутки потери минус 2030 оккупантов;

— за сутки потери минус 2030 оккупантов; 19 декабря 2024 года – минус 2200 оккупантов;

– минус 2200 оккупантов; 29 декабря 2024 года – уничтожено 2010 оккупантов.

Потери России в предыдущих войнах

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, в Афганской войне, которая длилась с 1979 по 1989 год, общие потери советских войск составили 67 тыс. убитыми и ранеными. По оценкам независимых исследователей — до 140 тыс. убитыми и до 350 тыс. ранеными.

В Первой чеченской войне (1994-96 годы) официально потери России составили 5 042 убитых, 690 пропавших без вести, 17 892 раненых. Однако независимые источники подают до 14 тыс. убитых и до 17 892 раненых.

Вторая чеченская война (1999-2009). Оценки общих потерь России различаются, но по большинству данных, Россия потеряла 6 тыс. погибших и десятки тысяч раненых.

Российско-грузинская война (2008 год). В ЦПД отмечают, что точные данные потерь России остаются неизвестными, но по разным подсчетам РФ потеряла убитыми от 264 до 350 военных.

Военная интервенция РФ в Сирии (2015-2024). Официально российское Минобороны признало 116 погибших по состоянию на 2019 год. Однако BBC насчитало 543 погибших, из которых 197 военных и 346 наемников ЧВК Вагнера.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 205-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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