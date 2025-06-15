Враг увеличил количество атак и применяет химоружие на Северском направлении
Российские военные в течение трех недель используют химическое оружие на Северском направлении. Об этом сообщила бригада оперативного назначения Рубеж Нацгвардии Украины.
Враг использует химическое оружие на Северском направлении
— Уже третью неделю на этом направлении враг использует химическое оружие, которое, к большому сожалению, причиняет много бед нашим защитникам. Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально расходится по блиндажам и низинам, — говорится в сообщении.
Согласно информации бригады, в зоне их ответственности российские войска существенно активизировали наступательные действия.
В течение последней недели были зафиксированы штурмы со стороны вражеских штурмовых групп сразу с нескольких направлений по позициям смежных подразделений.
Россияне готовятся к наступлению
Разведка также обнаружила в оперативном тылу врага сосредоточение резервов — до двух полноценных рот (около 250 военных), которые находятся в готовности для наступательных действий.
Силы обороны активно противодействуют врагу с помощью дронов-операторов, артиллерийских средств и стрелкового оружия.
Россияне используют в штурмах не только традиционные боевые подразделения, но и мотоциклетные группы и гражданские автомобили. Штурмовые группы противника ликвидируются еще за несколько километров до позиций Сил обороны.
Наблюдается существенное увеличение количества артиллерийских обстрелов со стороны РФ — до двух сотен ударов в сутки. Это может свидетельствовать о подготовке врагом масштабной наступательной операции.
Подразделения бригады Рубеж занимают сейчас позиции и на Покровском направлении. Там наблюдается меньшая интенсивность прямого огневого поражения по передовым украинским позициям, но в то же время враг значительно увеличил использование ударных беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.