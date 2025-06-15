Враг увеличил количество атак и применяет химоружие на Северском направлении

Российские военные в течение трех недель используют химическое оружие на Северском направлении. Об этом сообщила бригада оперативного назначения Рубеж Нацгвардии Украины.

Враг использует химическое оружие на Северском направлении

— Уже третью неделю на этом направлении враг использует химическое оружие, которое, к большому сожалению, причиняет много бед нашим защитникам. Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально расходится по блиндажам и низинам, — говорится в сообщении.

Согласно информации бригады, в зоне их ответственности российские войска существенно активизировали наступательные действия.

В течение последней недели были зафиксированы штурмы со стороны вражеских штурмовых групп сразу с нескольких направлений по позициям смежных подразделений.

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Россияне готовятся к наступлению

Разведка также обнаружила в оперативном тылу врага сосредоточение резервов — до двух полноценных рот (около 250 военных), которые находятся в готовности для наступательных действий.

Силы обороны активно противодействуют врагу с помощью дронов-операторов, артиллерийских средств и стрелкового оружия.

Россияне используют в штурмах не только традиционные боевые подразделения, но и мотоциклетные группы и гражданские автомобили. Штурмовые группы противника ликвидируются еще за несколько километров до позиций Сил обороны.

Наблюдается существенное увеличение количества артиллерийских обстрелов со стороны РФ — до двух сотен ударов в сутки. Это может свидетельствовать о подготовке врагом масштабной наступательной операции.

Подразделения бригады Рубеж занимают сейчас позиции и на Покровском направлении. Там наблюдается меньшая интенсивность прямого огневого поражения по передовым украинским позициям, но в то же время враг значительно увеличил использование ударных беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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