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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Ворог збільшив кількість атак та застосовує хімзброю на Сіверському напрямку

хімічна зброя
Фото: Getty Images

Російські військові протягом трьох тижнів використовують хімічну зброю на Сіверському напрямку. Про це повідомила бригада оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України.

Ворог використовує хімзброю на Сіверському напрямку

 – Вже третій тиждень на цьому напрямку ворог використовує хімічну зброю, яка, на превеликий жаль, завдає багато лиха нашим захисникам. Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах, – ідеться у повідомленні.

Згідно з інформацією бригади, в зоні їхньої відповідальності російські війська суттєво активізували наступальні дії.

Протягом останнього тижня було зафіксовано штурми з боку ворожих штурмових груп одразу з кількох напрямків по позиціях суміжних підрозділів.

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Розвідка також виявила в оперативному тилу ворога зосередження резервів – до двох повноцінних рот (близько 250 військових), які перебувають у готовності для наступальних дій.

Сили оборони активно протидіють ворогу за допомогою дронів-операторів, артилерійських засобів і стрілецької зброї.

Росіяни використовують у штурмах не лише традиційні бойові підрозділи, а й мотоциклетні групи та цивільні автомобілі. Штурмові групи противника ліквідовуються ще за кілька кілометрів до позицій Сил оборони.

Спостерігається суттєве збільшення кількості артилерійських обстрілів з боку РФ – до двох сотень ударів на добу. Це може свідчити про підготовку ворогом масштабної наступальної операції.

Підрозділи бригади Рубіж займають зараз позиції й на Покровському напрямку. Там спостерігається менша інтенсивність прямого вогневого ураження по передових українських позиціях, але водночас ворог значно збільшив використання ударних безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 208-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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