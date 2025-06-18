Постановление № 45: кого могут забронировать и какие были изменения в 2025 году

Бронирование военнообязанных мужчин по постановлению № 45 осуществляется территориальными центрами комплектования (ТЦК). В последнее время ходят слухи об отмене бронирования по этому постановлению из-за изменений.

Что предусматривает бронирование по постановлению № 45 и были ли изменения в 2025 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Что предусматривает постановление № 45

Постановление № 45 устанавливает круг работодателей, которые могут им воспользоваться, а также отдельный порядок предоставления брони. Однако документ имеет гриф Для служебного пользования, поэтому полный текст отсутствует в свободном доступе.

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Согласно постановлению № 45, бронирование предусмотрено для военнообязанных, которые работают:

в органах государственной власти, местного самоуправления и других государственных органах;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи.

Бронирование по 45-му постановлению: изменения в 2025 году

Бронирование по 45-му постановлению было изменено. В частности, документальное оформление бронирования военнообязанных осуществляется только тогда, когда предприятие выполняет мобилизационную задачу. Если такой задачи у предприятия нет, тогда бронирование работников не осуществляется и они не переводятся на специальный учет.

В 2025 году Кабинет министров Украины обновил перечень должностей для бронирования по постановлению № 45.

В частности, принято распоряжение № 533 от 11 июня 2025 года, которое вносит изменения в перечень должностей и профессий военнообязанных, подлежащих бронированию на период мобилизации и на военное время, в частности в Укрзализныце.

Документ позволяет бронирование железнодорожников, ведь они являются работниками критически важного предприятия, необходимого для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в военное время, а также подтверждает действие действующих удостоверений об отсрочке.

За Укрзализныцей сохраняется возможность бронирования работников в объеме до 80% по обоим постановлениям № 45 и № 76.

Также распоряжением № 433-р от 02 мая 2025 года О внесении изменений в приложения к распоряжению Кабинета министров Украины № 493 от 18 марта 2015 года разрешено бронирование работников МОН, а также тех, кто работает на предприятиях, в учреждениях и организациях сферы образования (приложение 4).

В соответствии с обновлениями, постановление № 45 предусматривает возможность бронирования военнообязанных работников, работающих в сфере общего и внешкольного образования, а также в межшкольных ресурсных центрах (учебно-производственных комбинатах).

В частности, это касается следующих должностей:

водитель автотранспорта;

водитель специализированного или грузового автомобиля.

Эти специальности официально включены в перечень тех, которые подлежат бронированию в соответствии с изменениями в законодательстве.

Почему отменялась бронь по 45-му постановлению

Ранее бронь по постановлению № 45 напрямую зависела от имеющегося мобилизационного задания, выданного Министерством обороны.

В случае, если задание выполнено и новые не выдавались, оснований для дальнейшего бронирования военнообязанных мужчин не оставалось. Поэтому территориальные центры комплектования (ТЦК) в таком случае отменяют бронь.

Предприятиям, у которых аннулировали бронирование по постановлению № 45, следует проверить актуальность мобилизационного задания, то есть действие контрактов с Минобороны. Если задание действует, возможно, произошла ошибка и стоит обратиться в ТЦК с просьбой предоставить разъяснения относительно его отмены.

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