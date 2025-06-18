Постанова № 45: кого можуть забронювати та які були зміни у 2025 році

Бронювання військовозобов’язаних чоловіків за постановою № 45 здійснюється територіальними центрами комплектування (ТЦК). Останнім часом ширяться чутки про скасування бронювання за цією постановою через зміни.

Що передбачає бронювання за 45-ю постановою та чи були зміни у 2025 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що передбачає постанова № 45

Постанова № 45 встановлює коло роботодавців, які можуть нею скористатися, а також окремий порядок надання броні. Проте документ має гриф Для службового користування, тому повного тексту немає у вільному доступі.

Зараз дивляться

Згідно з постановою № 45, бронювання передбачено для військовозобов’язаних, які працюють:

в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та інших державних органах;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання.

Бронювання за 45-ю постановою: зміни у 2025 році

Бронювання за постановою № 45 зазнало змін, зокрема документальне оформлення бронювання військовозобов’язаних здійснюється лише тоді, коли підприємство виконує мобілізаційне завдання. Якщо такого завдання у підприємства немає, тоді бронювання працівників не здійснюється й вони не переводяться на спеціальний облік.

У 2025 році Кабінет міністрів України оновив перелік посад для бронювання за постановою № 45.

Зокрема, ухвалено розпорядження № 533 від 11 червня 2025 року, яке вносить зміни до переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, зокрема в Укрзалізниці.

Документ дозволяє бронювання залізничників, адже вони є працівниками критично важливого підприємства, необхідного для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у воєнний час, а також підтверджує чинність наявних посвідчень про відстрочку.

За Укрзалізницею зберігається можливість бронювання працівників в обсязі до 80% за обома постановами № 45 і № 76.

Також розпорядженням № 433-р від 2 травня 2025 року Про внесення змін у додатки до розпорядження Кабінету міністрів України № 493 від 18 березня 2015 року, дозволено бронювання працівників МОН, а також тих, хто працює на підприємствах, в установах і організаціях сфери освіти (додаток 4).

Відповідно до оновлень, постанова № 45 передбачає можливість бронювання військовозобов’язаних працівників, які працюють у сфері загальної та позашкільної освіти, а також у міжшкільних ресурсних центрах (навчально-виробничих комбінатах).

Зокрема, це стосується таких посад:

водій автотранспорту;

водій спеціалізованого або вантажного автомобіля.

Ці спеціальності офіційно внесені до переліку тих, які підлягають бронюванню згідно зі змінами до законодавства.

Чому відмінялося бронювання за 45-ю постановою

Раніше бронювання за постановою № 45 напряму залежало від наявного мобілізаційного завдання, виданого Міністерством оборони.

Якщо завдання виконано й нові не видавалися, підстав для подальшого бронювання військовозобов’язаних чоловіків не залишалося. Тому територіальні центри комплектування (ТЦК) у такому разі скасовують бронь.

Підприємствам, у яких анулювали бронювання за постановою № 45, слід перевірити актуальність мобілізаційного завдання, тобто чинність контрактів з Міноборони. Якщо завдання чинне, можливо, сталася помилка і варто звернутися до ТЦК з проханням надати роз’яснення щодо його скасування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.