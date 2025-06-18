Режими в Ірані та РФ – це терористи: Єрмак про вбивство родини з України в Ізраїлі

В Ізраїлі внаслідок влучання іранської ракети по житловому будинку загинула родина з України, яка приїхала для лікування семирічної Анастасії від лейкемії. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на трагедію.

Єрмак про загибель родини з України в Ізраїлі

Як зазначив Андрій Єрмак, Іран вбив в ізраїльському Бат-Ямі ударом ракети по житловому будинку семирічну одеситку Анастасію Бурик, її маму та ще двох дітей. Загалом внаслідок цієї атаки загинуло четверо осіб, ще одна людина зникла безвісти.

За його словами, семирічна дівчинка лікувалася від онкологічної хвороби та очікувала на трансплантацію кісткового мозку.

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– Росія іранськими дронами з 2022 року вбиває українців, наших дітей. Застосовує ракети проти цивільних. І підтримує Іран сьогодні, коли вони бʼють по цивільних в Ізраїлі, – звернув увагу Єрмак.

На його думку, те саме може відбуватися всюди, де терористи маскуються під держави, зокрема йдеться про режими в Ірані та Росії. Як стверджує Єрмак, вони однакові у всьому.

Загибель родини з України в Ізраїлі після удару Ірану

У суботу, 14 червня, внаслідок влучання іранської ракети в житловий будинок в Ізраїлі загинула родина з України, яка приїхала до Ізраїлю для лікування семирічної Анастасії Бурик від лейкемії.

Крім дівчинки, загинула її 30-річна матір Марія Пашкурова, 60-річна бабуся Олена, а також двоє дітей – 13-річний Ілля Пашкуров і дев’ятирічний Костянтин Тотвич.

Як повідомлялося, родина з Одеси приїхала до Ізраїлю в грудні 2022 року після громадського збору коштів по всьому світу на лікування семирічної Анастасії. Після часткової ремісії рак повернувся, попри хіміотерапію і пересадку кісткового мозку.

Відомо, що на час лікування вони зупинилися в будинку в Ізраїлі, в який завдала удару іранська балістична ракета.

Батько дівчинки Артем Бурик служить у Збройних силах України. Він залишився в Україні, продовжуючи збирати кошти на лікування дочки.

Загиблі бабуся, мати, Анастасія і два хлопчики перебували разом у момент удару іранської ракети.

Фото: БО Всеукраїнський благодійний фонд Країна добрих справ, Анастасія Бурик

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