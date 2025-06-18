Ситуація на Новопавлівському напрямку: РФ застосовує тактику повзучої окупації

Російські війська значно збільшили кількість атак на Новопавлівському напрямку. Ворог продовжує застосовувати тактику так званої повзучої окупації.

Про це ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини розповів заступник командира дивізіону 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ Іван з позивним Варан.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку

Окупанти намагаються просуватися невеликими групами піхоти. Ворожі атаки на Новопавлівському напрямку відбуваються за значної підтримки артилерії та авіації, зокрема безпілотної.

Зараз дивляться

Говорячи про ситуацію на Новопавлівському напрямку, Іван розповів, що там українські військові давно не бачили ворожої броньованої техніки. Водночас масштабність атак і “фізична кількість” штурмовиків зросла.

Російські загарбники намагаються прорватися в напрямку Дніпропетровської області. Однак українські захисники не дозволяють їм це зробити.

– Які будуть подальші дії, сказати достатньо важко. Можливий такий варіант, що він (ворог – Ред.) буде пробувати оточити Новопавлівський регіон з півночі і півдня. Чому? Тому що, якщо він спробує піти в лоб на Новопавлівку, він опиниться у низовині перед дуже різким набором висот. Крім того, на його шляху буде річка Вовча, – пояснив Варан.

Він додав, що такі умови не зовсім зручні для подальшого наступу. За словами військового, ворог зможе просунутися лише у разі прориву, але наразі його зупиняють підрозділи Сил оборони.

– Щоб зрозуміти масштаб війни, яка тут відбувається. Лише за останні 3-4 доби, і лише стаціонарними засобами РЕБ, було перехоплено близько 700 FPV-дронів та інших класів дронів. Ми не кажемо зараз про FPV-дрони, які літають на оптоволокні, і про FPV-дрони, які атакують наш транспорт на дальніх рубежах, – розповів Варан.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.