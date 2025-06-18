Украинская система радиоэлектронной борьбы Lima превосходит как российские, так и западные технологии в глушении управляемых планерных бомб.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Как отмечается в материале, несмотря на уменьшение военной помощи со стороны США и медленную реакцию европейских стран, Украина максимально эффективно использует предоставленные ресурсы и наращивает собственное оборонное производство.

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По оценкам издания, внутреннее производство покрывает до 50% потребностей Вооруженных сил Украины. В частности, производство украинских самоходных артиллерийских установок Богдана составляет 20 единиц в месяц, что превышает темпы производства французских САУ Цезарь. При этом при дополнительном финансировании объемы могут быть удвоены.

Кроме того, в 2025 году в Украине планируется выпустить:

5 миллионов FPV-дронов;

30 тысяч дронов дальнего радиуса действия;

3 тысячи крылатых ракет.

Журналисты The Telegraph подчеркивают, что некоторое украинское вооружение оказалось эффективнее иностранных образцов, ведь оно создано с учетом реального боевого опыта и потребностей армии.

Среди таких примеров – система РЕБ Lima, которая, по информации издания, лучше справляется с подавлением сигналов российских планерных бомб, чем российские или западные технологии.

В публикации также говорится, что Украина демонстрирует высокий технический уровень, развитую промышленную базу и тактическую гибкость, что позволяет создавать эффективную систему национальной обороны. По оценкам The Telegraph, украинская армия сегодня является одной из наиболее оснащенных в Европе, если не учитывать Россию.

Источник : The Telegraph

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