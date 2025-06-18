Українська система радіоелектронної боротьби Lima перевершує як російські, так і західні технології у глушінні керованих планерних бомб.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Як зазначається у матеріалі, попри зменшення військової допомоги з боку США та повільну реакцію європейських країн, Україна максимально ефективно використовує надані ресурси та нарощує власне оборонне виробництво.

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За оцінками видання, внутрішнє виробництво наразі покриває до 50% потреб Збройних сил України. Зокрема, виробництво українських самохідних артилерійських установок Богдана становить 20 одиниць на місяць, що вже перевищує темпи виробництва французьких САУ Цезар. При цьому за умови додаткового фінансування обсяги можуть бути подвоєні.

Крім того, у 2025 році в Україні планується випустити:

5 мільйонів FPV-дронів;

30 тисяч дронів дальнього радіусу дії;

3 тисячі крилатих ракет.

Журналісти The Telegraph підкреслюють, що деяке українське озброєння виявилося ефективнішим за іноземні зразки, адже воно створене з урахуванням реального бойового досвіду та потреб армії.

Серед таких прикладів — система РЕБ Lima, яка, за інформацією видання, краще справляється з придушенням сигналів російських планерних бомб, ніж російські чи західні технології.

У публікації також зазначено, що Україна демонструє високий технічний рівень, розвинену промислову базу та тактичну гнучкість, що дозволяє створювати ефективну систему національної оборони. За оцінками The Telegraph, українська армія сьогодні є однією з найбільш оснащених у Європі, якщо не враховувати Росію.

Джерело : The Telegraph

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