В Одессе разоблачили чиновников горсовета, которые воровали деньги на похороны военных

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией раскрыла в Одессе коррупционную схему хищения бюджетных средств, предназначенных для бесплатного захоронения погибших защитников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Крали деньги на похороны военных

По данным СБУ, участники преступной группы присвоили почти половину выделенных государством денег.

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К преступной схеме оказались причастны должностные лица Одесского городского совета и местные предприниматели.

Подозреваемые заключали договоры по завышенным ценам на установку памятников и обустройство мест захоронения.

Полученную от завышения разницу участники схемы распределяли между собой, оказывая родственникам погибших воинов некачественные услуги.

По заключению независимых экспертов, преступники присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников украинским защитникам.

Таким образом, коррупционеры завладели почти 50% бюджетных средств.

Расследование установило, что схема действовала системно и охватывала значительное количество захоронений украинских воинов.

Сейчас организаторам и участникам схемы объявили о подозрении по частям 4 и 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что недавно одного из чиновников Одесского городского совета задержали на взятке.

Чиновник требовал у местного предпринимателя 100 тыс. грн за изготовление и выдачу документов на размещение четырех торговых точек.

Кроме основной суммы, он требовал ежемесячную плату в размере 1 000 грн за каждую из них.

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