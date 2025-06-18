В Одесі викрили посадовців міськраді, які крали гроші на поховання військових

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила в Одесі корупційну схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для безкоштовного поховання загиблих захисників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крали гроші на поховання військових

За даними СБУ, учасники злочинної групи привласнили майже половину виділених державою грошей.

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До злочинної схеми виявилися причетні посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці.

Підозрювані укладали договори за завищеними цінами на встановлення пам’ятників та облаштування місць поховання.

Отриману від завищення різницю учасники оборудки розподіляли між собою, надаючи родичам загиблих воїнів неякісні послуги.

За висновками незалежних експертиз, злочинці привласнили понад 2,1 млн грн з 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників українським захисникам.

Таким чином, корупціонери заволоділи майже 50% бюджетних коштів.

Розслідування встановило, що схема діяла системно та охоплювала значну кількість поховань українських воїнів.

Наразі організаторам та учасникам схеми оголосили про підозру за частинами 4 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, що нещодавно одного ж посадовців Одеської міської ради затримали на хабарі.

Чиновник вимагав у місцевого підприємця 100 тис. грн за виготовлення та видання документів щодо розміщення чотирьох торговельних точок.

Окрім основної суми, він вимагав щомісячну плату у розмірі 1 000 грн за кожну з них.

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