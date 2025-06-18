Андрей Клименко (Клима) стал командиром бригады Птахи Мадяра

Младший лейтенант Андрей Клименко, которого знают по позывному Клима, назначен командиром 414-й отдельной бригады беспилотных систем Птахи Мадяра.

Об этом говорится в сообщении 414 бригады Птахи Мадяра.

Назначение Андрея Клименко

— Глаза и жало — червячий ужас, — отметили в 414 бригаде.

Андрей Клименко, назначенный командиром 414-й бригады, заменил на этой должности Роберта Бровди (Мадяра), который стал новым командующим Силами беспилотных систем.

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Бровди прокомментировал назначение Клименко. По его словам, они действовали с первого дня полномасштабной войны всегда бок о бок.

— Клима знает, как поступать с червями. Все, что называется сегодня Птахами Мадяра, мы построили вместе, — сказал он.

Мадяра подчеркнул, что Андрей Клименко, вероятно, первый в современной истории Вооруженных сил Украины командир бригады — младший лейтенант.

— Мы выросли не в званиях, но экспертами по утилизации червей в промышленных объемах. Брат, ты знаешь, что делать. Всегда рядом, а растущая бригада — в надежных руках, — утверждает Бровди.

Фото: 414 бригада Птахи Мадяра

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