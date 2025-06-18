Андрій Клименко (Кліма) став командиром бригади Птахи Мадяра

Молодший лейтенант Андрій Клименко, якого знають за позивним Кліма, призначений командиром 414-ї окремої бригади безпілотних систем Птахи Мадяра.

Про це йдеться у повідомленні 414 бригади Птахи Мадяра.

Призначення Андрія Клименка

– Очі та жало – хробачий жах, – зазначили у 414 бригаді.

Андрій Клименко, призначений командиром 414-ї бригади, замінив на цій посаді Роберта Бровді (Мадяра), який став новим командувачем Сил безпілотних систем.

Зараз дивляться

Бровді прокоментував призначення Клименка. За його словами, вони діяли з першого дня повномасштабної війни завжди пліч-о-пліч.

– Кліма знає, як чинити з хробаками. Все, що зветься сьогодні Птахами Мадяра, ми побудували разом, – сказав він.

Мадяра наголосив, що Андрій Клименко, ймовірно, перший у сучасній історії Збройних сил України командир бригади – молодший лейтенант.

– Ми виросли не у званнях, але експертами з утилізації хробачні у промислових обʼємах. Брате, ти знаєш, що робити. Завжди поруч, а зростальна бригада – у надійних руках, – стверджує Бровді.

Фото: 414 бригада Птахи Мадяра

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.