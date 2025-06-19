Засчитывают ли период военной службы в льготный стаж в Украине в 2025 году

Согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе, период прохождения военной службы засчитывается во все виды стажа.

Что такое льготная выслуга лет, как начисляется льготный стаж военнослужащих — читайте на Факты ICTV.

Что такое льготный стаж военнослужащих

Льготный стаж военнослужащих (льготная выслуга лет) позволяет значительно сократить срок, необходимый для оформления пенсии. Он регулируется законом Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц (статья 17-1).

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Льготный стаж военнослужащих в 2025 году распространяется на следующие категории лиц:

военных ВСУ и других военных формирований, сотрудников нацбезопасности и органов внутренних дел;

полицейских, работников уголовно-исполнительной службы, органов гражданской защиты, работников рядового и начальствующего состава бывшей налоговой милиции и органов внутренних дел, работников Государственного бюро расследований (ГБР) и Бюро экономической безопасности (БЭБ);

сотрудников службы судебной охраны;

рядовых и представителей руководящего состава государственной пожарной охраны (ГСЧС);

представителей руководящего состава национального антикоррупционного бюро;

представителей государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

бывших полицейских (выслуга должна быть от 5 лет), которые работают на государственных должностях или в системе МВД;

военнослужащих с иностранным гражданством, которые имеют право на пенсию в Украине и постоянно проживают на территории страны.

Зачитывают ли период военной службы в льготный стаж

Если люди, относящиеся к вышеуказанным категориям, имеют хотя бы один месяц участия в боевых действиях, этот стаж можно засчитать в общий как месяц за три.

В соответствии с частью второй статьи 17-1 закона Украины, для отдельных категорий лиц (определенных в пунктах б-д, ж, з статьи 1-2) предусмотрены специальные льготы.

В частности, период службы в условиях боевых действий засчитывается в пенсионный стаж в соотношении, когда каждый месяц участия в боевых действиях во время вооруженной агрессии РФ засчитывается как три месяца службы при определении пенсии.

Как начисляется льготный стаж военнослужащих

Юристы бесплатной правовой помощи в комментарии Фактам ICTV отметили, что в соответствии с законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей (статья 8), время прохождения военной службы, объявляемое в соответствии с законом Украины Об обороне Украины, засчитывается в:

страховой стаж;

стаж работы по специальности;

выслугу лет;

стаж государственной службы.

Юристы отметили, что время прохождения военной службы (как срочной, так и в особый период) в соответствии с законом Украины Об обороне Украины засчитывается в выслугу лет, стаж работы, стаж работы по специальности. Таким образом, право на назначение пенсии на льготных условиях сохраняется, но в случае, когда период военной службы не превышает срок льготной работы человека.

Это означает, что период военной службы в особый период, который засчитывается в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, не должен превышать имеющегося стажа работы, дающего право на льготную пенсию, приобретенного до момента призыва.

— То есть, если человек имеет 5 лет льготного стажа на производстве и отслужил 10 лет в особый период, то к льготному стажу для пенсии будет засчитано только 5 лет военной службы, чтобы общий льготный стаж не превышал фактически приобретенный стаж до службы, — говорят юристы БПП.

Как происходит назначение пенсии участникам боевых действий

Назначение пенсии участникам боевых действий (УБД) осуществляется по послужному списку личного дела военнослужащего. Поэтому важно, чтобы в него своевременно добавлялись соответствующие справки об участии в боевых действиях, в которых обязательно должна быть указана информация о районах выполнения боевых задач и периоде пребывания.

Форма справок о непосредственном участии в боевых действиях определена в приложении 6 к Порядку предоставления и лишения статуса участника боевых действий № 413 от 20 августа 2014 года.

Расчет и назначение пенсии осуществляется Пенсионным фондом Украины. Для этого необходимо подать заявление и документы, подтверждающие право на льготный стаж военнослужащих или надбавку за выслугу лет военнослужащим.

Пенсионное обеспечение для военнослужащих за выслугу лет возможно при следующих условиях:

если человек имеет 25 лет и более календарной выслуги (фактической службы), независимо от возраста. Это правило касается тех, кто завершил службу после 1 октября 2020 года;

если на момент увольнения человеку исполнилось 45 лет, и он имеет не менее 25 лет страхового стажа в целом, из которых минимум 12 лет и 6 месяцев это служба в армии или других силовых ведомствах.

В расчете учитывается не только фактическая служба, но и льготные периоды, дающие преимущества при подсчете стажа.

Источник: ПФУ, Social.mil.gov

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