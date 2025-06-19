Засчитывают ли период военной службы в льготный стаж в Украине в 2025 году
Согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе, период прохождения военной службы засчитывается во все виды стажа.
Что такое льготная выслуга лет, как начисляется льготный стаж военнослужащих — читайте на Факты ICTV.
Что такое льготный стаж военнослужащих
Льготный стаж военнослужащих (льготная выслуга лет) позволяет значительно сократить срок, необходимый для оформления пенсии. Он регулируется законом Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц (статья 17-1).
Льготный стаж военнослужащих в 2025 году распространяется на следующие категории лиц:
- военных ВСУ и других военных формирований, сотрудников нацбезопасности и органов внутренних дел;
- полицейских, работников уголовно-исполнительной службы, органов гражданской защиты, работников рядового и начальствующего состава бывшей налоговой милиции и органов внутренних дел, работников Государственного бюро расследований (ГБР) и Бюро экономической безопасности (БЭБ);
- сотрудников службы судебной охраны;
- рядовых и представителей руководящего состава государственной пожарной охраны (ГСЧС);
- представителей руководящего состава национального антикоррупционного бюро;
- представителей государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- бывших полицейских (выслуга должна быть от 5 лет), которые работают на государственных должностях или в системе МВД;
- военнослужащих с иностранным гражданством, которые имеют право на пенсию в Украине и постоянно проживают на территории страны.
Зачитывают ли период военной службы в льготный стаж
Если люди, относящиеся к вышеуказанным категориям, имеют хотя бы один месяц участия в боевых действиях, этот стаж можно засчитать в общий как месяц за три.
В соответствии с частью второй статьи 17-1 закона Украины, для отдельных категорий лиц (определенных в пунктах б-д, ж, з статьи 1-2) предусмотрены специальные льготы.
В частности, период службы в условиях боевых действий засчитывается в пенсионный стаж в соотношении, когда каждый месяц участия в боевых действиях во время вооруженной агрессии РФ засчитывается как три месяца службы при определении пенсии.
Как начисляется льготный стаж военнослужащих
Юристы бесплатной правовой помощи в комментарии Фактам ICTV отметили, что в соответствии с законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей (статья 8), время прохождения военной службы, объявляемое в соответствии с законом Украины Об обороне Украины, засчитывается в:
- страховой стаж;
- стаж работы по специальности;
- выслугу лет;
- стаж государственной службы.
Юристы отметили, что время прохождения военной службы (как срочной, так и в особый период) в соответствии с законом Украины Об обороне Украины засчитывается в выслугу лет, стаж работы, стаж работы по специальности. Таким образом, право на назначение пенсии на льготных условиях сохраняется, но в случае, когда период военной службы не превышает срок льготной работы человека.
Это означает, что период военной службы в особый период, который засчитывается в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, не должен превышать имеющегося стажа работы, дающего право на льготную пенсию, приобретенного до момента призыва.
— То есть, если человек имеет 5 лет льготного стажа на производстве и отслужил 10 лет в особый период, то к льготному стажу для пенсии будет засчитано только 5 лет военной службы, чтобы общий льготный стаж не превышал фактически приобретенный стаж до службы, — говорят юристы БПП.
Как происходит назначение пенсии участникам боевых действий
Назначение пенсии участникам боевых действий (УБД) осуществляется по послужному списку личного дела военнослужащего. Поэтому важно, чтобы в него своевременно добавлялись соответствующие справки об участии в боевых действиях, в которых обязательно должна быть указана информация о районах выполнения боевых задач и периоде пребывания.
Форма справок о непосредственном участии в боевых действиях определена в приложении 6 к Порядку предоставления и лишения статуса участника боевых действий № 413 от 20 августа 2014 года.
Расчет и назначение пенсии осуществляется Пенсионным фондом Украины. Для этого необходимо подать заявление и документы, подтверждающие право на льготный стаж военнослужащих или надбавку за выслугу лет военнослужащим.
Пенсионное обеспечение для военнослужащих за выслугу лет возможно при следующих условиях:
- если человек имеет 25 лет и более календарной выслуги (фактической службы), независимо от возраста. Это правило касается тех, кто завершил службу после 1 октября 2020 года;
- если на момент увольнения человеку исполнилось 45 лет, и он имеет не менее 25 лет страхового стажа в целом, из которых минимум 12 лет и 6 месяцев это служба в армии или других силовых ведомствах.
В расчете учитывается не только фактическая служба, но и льготные периоды, дающие преимущества при подсчете стажа.
Источник: ПФУ, Social.mil.gov