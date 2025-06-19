Чи зараховують період військової служби до пільгового стажу в Україні у 2025 році

Згідно з законом України Про військовий обов’язок і військову службу, період проходження військової служби зараховується до всіх видів стажу.

Що таке пільгова вислуга років, як нараховується пільговий стаж військовослужбовців — читайте на Фактах ICTV.

Що таке пільговий стаж військовослужбовців

Пільговий стаж військовослужбовців (пільгова вислуга років) дозволяє значно скоротити строк, необхідний для оформлення пенсії. Він регулюється законом України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (стаття 17-1).

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Пільговий стаж військовослужбовців у 2025 році поширюється на такі категорії осіб:

військових ЗСУ та інших військових формувань, співробітників нацбезпеки та органів внутрішніх справ;

поліцейських, працівників кримінально-виконавчої служби, органів цивільного захисту, працівників рядового та начальницького складу колишньої податкової міліції та органів внутрішніх справ, працівників Державного бюро розслідувань (ДБР) та Бюро економічної безпеки (БЕБ);

співробітників служби судової охорони;

рядових та представників начальницького складу державної пожежної охорони (ДСНС);

представників начальницького складу національного антикорупційного бюро;

представників державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

колишніх поліцейських (вислуга має бути від 5 років), які працюють на державних посадах або в системі МВС;

військовослужбовців з іноземним громадянством, які мають право на пенсію в Україні та постійно проживають на території країни.

Чи зараховують період військової служби до пільгового стажу

Якщо люди, які відносяться до вище вказаних категорій мають хоча б один місяць участі у бойових діях, цей стаж можна зарахувати до загального за умовою — місяць за три.

Відповідно до частини другої статті 17-1 закону України, для окремих категорій осіб (визначених у пунктах б-д, ж, з статті 1-2) передбачено спеціальні пільги.

Зокрема, період служби в умовах бойових дій зараховується до пенсійного стажу у співвідношенні, коли кожен місяць участі в бойових діях під час збройної агресії РФ, зараховується як три місяці служби при визначенні пенсії.

Як нараховується пільговий стаж військовослужбовців

Юристи безоплатної правової допомоги у коментарі Фактам ICTV зазначили, що відповідно до закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей (стаття 8), час проходження військової служби, що оголошується згідно із законом України Про оборону України, зараховується до:

страхового стажу;

стажу роботи;

стажу роботи за спеціальністю;

вислуги років;

стажу державної служби.

Юристи зазначили, що час проходження військової служби (як строкової, так і в особливий період) відповідно до закону України Про оборону України зараховується до вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю. Тож, право на призначення пенсії на пільгових умовах зберігається, але у випадку, коли період військової служби не перевищує термін пільгової роботи людини.

Це означає, що період військової служби в особливий період, який зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинен перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пільгову пенсію, набутого до моменту призову.

— Тобто, якщо людина має 5 років пільгового стажу на виробництві і відслужила 10 років в особливий період, то до пільгового стажу для пенсії буде зараховано лише 5 років військової служби, щоб загальний пільговий стаж не перевищував фактично набутий стаж до служби, — кажуть юристи БПД.

Як відбувається призначення пенсії учасникам бойових дій

Призначення пенсії учасникам бойових дій (УБД) здійснюється за послужним списком особової справи військовослужбовця. Тому важливо, щоб до неї своєчасно додавали відповідні довідки про участь у бойових діях, в яких обов’язково має бути вказана інформація про райони виконання бойових задач та період перебування.

Форма довідок про безпосередню участь у бойових діях визначена у додатку 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій № 413 від 20 серпня 2014 року.

Розрахунок і призначення пенсії здійснюється Пенсійним фондом України. Для цього необхідно подати заяву та документи, які підтверджують право на пільговий стаж військовослужбовців або надбавку за вислугу років військовослужбовцям.

Пенсійне забезпечення для військовослужбовців за вислугою років можливе за таких умов:

якщо людина має 25 років і більше календарної вислуги (фактичної служби), незалежно від віку. Це правило стосується тих, хто завершив службу після 1 жовтня 2020 року;

якщо на момент звільнення людині виповнилося 45 років, і вона має не менше ніж 25 років страхового стажу загалом, з яких мінімум 12 років і 6 місяців це служба у війську або інших силових відомствах.

У розрахунку враховується не лише фактична служба, а й пільгові періоди, що надають переваги при підрахунку стажу.

Джерело: ПФУ, Social.mil.gov

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