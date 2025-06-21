Карта боевых действий на 21 июня 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 188 боевых столкновений.

Такие данные 21 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 21 июня 2025

Ситуация в Украине на 21 июня 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки украинские воины отбили 38 штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Зеленого, Глубокого, Каменки, Фиголевки и Волчанска.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед вблизи Степной Новоселовки и Голубовки.

На Лиманском направлении за сутки произошло 14 боестолкновений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково.

На Северском направлении, в сторону Григорьевки и Ивано-Дарьевки, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в сторону Белой Горы, Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Пррминь, Лысовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Ореховое, Алексеевка, Удачное, Надиевка, Серебряное, и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгородного.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции в районах Одрадного, Багатыря, Веселого, Федоровки, Вольного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одно наступательное действие врага вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 21 июня 2025

личного состава — около 1 010 390 (+1 060) человек;

танков — 10 955 (+1);

боевых бронированных машин — 22 865 (+5);

артиллерийских систем — 29 393 (+19);

РСЗО — 1 421;

средств ПВО — 1 188;

самолетов — 416;

вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 422 (+123);

крылатых ракет — 3 369;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 52 617 (+116);

специальной техники — 3 920.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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