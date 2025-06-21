Карта бойових дій на 21 червня 2025

За минулу добу на фронті відбулося 188 бойових зіткнень.

Такі дані 21 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 21 червня 2025

Ситуація в Україні на 21 червня 2025

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках за добу українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував тричі, намагаючись просунутися вперед поблизу Степової Новоселівки та Голубівки.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 14 боєзіткнень поблизу населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового.

На Сіверському напрямку, в бік Григорівки та Івано-Дар’ївки, противник сім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень у бік Білої Гори, Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Торецька, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгородного.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Федорівки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну наступальну дію ворога поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 21 червня 2025

особового складу – близько 1 010 390 (+1 060) осіб;

танків – 10 955 (+1);

бойових броньованих машин – 22 865 (+5);

артилерійських систем – 29 393 (+19);

РСЗВ – 1 421;

засобів ППО – 1 188;

літаків – 416;

гелікоптерів – 337;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 422 (+123);

крилатих ракет – 3 369;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 617 (+116);

спеціальної техніки – 3 920.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.